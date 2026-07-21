L’Università di Bolzano studia nuove tecniche per i vigneti di montagna

Due studi della Libera Università di Bolzano indicano nuove strategie per aiutare la viticoltura di montagna ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico, intervenendo sulla maturazione dell’uva e sulla gestione della disponibilità idrica nei vigneti.

Le ricerche evidenziano l’efficacia di un’irrigazione mirata, della scelta di varietà di vite più resilienti e dell’adozione di tecniche agronomiche in grado di rallentare la maturazione delle uve, così da preservarne qualità e caratteristiche.

Gli studi sono stati condotti da Carlo Andreotti, professore di Arboricoltura e Damiano Zanotelli, professore di Coltivazioni arboree, entrambi della Libera Università di Bolzano.

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