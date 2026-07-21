home Video Riapre la gioielleria di Mario Roggero: «Nessuna dichiarazione»

Contenuto esclusivo digitale

Riapre la gioielleria di Mario Roggero: «Nessuna dichiarazione»

L'attività di Grinzane Cavour torna operativa mentre il gioielliere sta scontando la condanna a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori. A gestirla saranno la moglie e una delle figlie.