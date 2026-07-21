Riapre la gioielleria di Mario Roggero: «Nessuna dichiarazione»

Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero, a Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. A confermarlo è stata all’Ansa una delle figlie del gioielliere.
A gestire l’attività, mentre Roggero è detenuto nel carcere di Bollate, saranno la moglie Mariangela Sandrone e una delle quattro figlie della coppia.
All’esterno della gioielleria è stato affisso un cartello con cui la famiglia chiede il rispetto della propria privacy e comunica la volontà di non rilasciare dichiarazioni.
«Gentili giornalisti, desideriamo comunicare che la nostra famiglia non rilascerà alcuna dichiarazione. Ringraziamo per la comprensione e per il rispetto del nostro dolore», si legge nell’avviso firmato «Famiglia Roggero».
La riapertura dell’attività arriva a pochi giorni dall’ingresso in carcere del gioielliere, dopo che la sentenza di condanna è diventata definitiva.