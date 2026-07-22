Caso Fakir e scontri a Bologna: vergogna di sinistra

A Bologna va in scena l’ennesimo dramma ideologico della sinistra dopo la morte di Fakir durante un intervento delle forze dell’ordine con la piazza che si infiamma tra scontri, auto incendiate e agenti feriti. In questa intervista di Francesco Borgonovo, Maurizio Belpietro analizza la situazione a partire dalle responsabilità politiche del sindaco Matteo Lepore che farebbe bene a dimettersi dopo aver facilitato una manifestazione finita nel caos.
Belpietro sottolinea la doppia morale della sinistra e del garantismo a targhe alterne mettendo a confronto l’empatia mostrata per Fakir, uomo con svariati precedenti penali, e la condanna subita dal gioielliere Roggero.
Il direttore infine, difende ancora una volta l’operato dei poliziotti costretti a rischiare la vita per stipendi bassi e risponde alle provocazioni di Ilaria Salis sulle regole d’ingaggio delle forze dell’ordine toccando anche il nodo dell’immigrazione e delle espulsioni mai eseguite.