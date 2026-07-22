Louvre, riapre la Galerie d’Apollon dopo il furto dei gioielli

La sala simbolo del museo parigino torna accessibile ai visitatori dopo la rapina dell’ottobre 2025. Per ora restano vuote le vetrine che ospitavano i preziosi della Corona francese.
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