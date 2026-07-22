Louvre, riapre la Galerie d’Apollon dopo il furto dei gioielli

La sala simbolo del museo parigino torna accessibile ai visitatori dopo la rapina dell’ottobre 2025. Per ora restano vuote le vetrine che ospitavano i preziosi della Corona francese.

Cuciniamo insieme | Polpette di acciughe
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Una ricettina quasi di recupero per spendere poco, fare una gran figura e sentire il sapore e il profumo del mare. Provateci: richiede solo un po’ di tempo se poi avete la fortuna di aver un pescivendolo che vi fa…