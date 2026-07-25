SpaceX, Starship torna a volare: successo per il nuovo test in Texas

Il programma Starship riprende quota. Il mega-razzo di SpaceX ha completato con successo il suo tredicesimo volo di prova, tornando in cielo dopo il recente tentativo non riuscito.

Partito dalla base di Boca Chica, in Texas, il veicolo spaziale alto 124 metri si è sollevato accompagnato da un’imponente nube di fumo, segnando un nuovo passo nel progetto con cui Elon Musk punta a sviluppare un sistema di trasporto per missioni lunari e interplanetarie.

Il lancio rappresenta anche un momento simbolico per l’azienda: si tratta infatti del primo test effettuato dopo il debutto di SpaceX sui mercati finanziari.

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Ranucci: «In Rai un po’ di mafia e massoneria»

Sigfrido Ranucci, volto di Report e vicedirettore della Rai, si lascia andare a pesanti considerazioni sull'azienda di cui fa parte. In un audio in possesso de La Verità, registrato durante una conversazione con Valentina Pelliccia, il giornalista parla di «mafiosi e massoni in Rai», evocando anche l'esistenza di servizi segreti deviati e logge segrete.

Caso Fakir e scontri a Bologna: vergogna di sinistra
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A Bologna va in scena l'ennesimo dramma ideologico della sinistra dopo la morte di Fakir durante un intervento delle forze dell'ordine con la piazza che si infiamma tra scontri, auto incendiate e agenti feriti. In questa intervista di Francesco Borgonovo,…