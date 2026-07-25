Tajani chiude a Vannacci: «È lui a essere uscito dal centrodestra»

Antonio Tajani chiude la porta a un possibile accordo con Roberto Vannacci. Intervenendo a Grosseto, il vicepremier e segretario di Forza Italia ha sostenuto che sia stato l’eurodeputato a prendere le distanze dalla coalizione di governo.

«Vannacci è uscito lui dal centrodestra, non è stato mandato via. Oggi vota con Schlein, Conte e Fratoianni per far cadere il governo di centrodestra», ha dichiarato Tajani, aggiungendo che Forza Italia continuerà a concentrarsi sulle «risposte concrete agli italiani».

Nel corso dell’intervento, il ministro degli Esteri ha affrontato anche il tema dell’immigrazione, rivendicando la riduzione degli sbarchi irregolari e ribadendo il sostegno di Forza Italia all’incremento dei lavoratori extracomunitari regolari attraverso il decreto flussi, per rispondere alle esigenze del sistema produttivo.