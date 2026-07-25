Assalto No Tav in Val di Susa: incendiati i mezzi delle forze dell’ordine

Alta tensione in Val di Susa durante la manifestazione No Tav. Diverse centinaia di antagonisti hanno attaccato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, dando vita a violenti scontri con le forze dell’ordine.

Nel corso dei disordini, gruppi di manifestanti incappucciati hanno lanciato pietre, bombe carta e fuochi d’artificio contro polizia, carabinieri e guardia di finanza. Alcuni sono riusciti a raggiungere un’area del cantiere, danneggiando le barriere di protezione installate lungo il perimetro.

Durante gli assalti sono stati incendiati alcuni mezzi delle forze dell’ordine, mentre gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti nel tentativo di contenere l’avanzata dei manifestanti e ripristinare l’ordine nell’area.

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