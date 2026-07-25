Ranucci: «In Rai un po’ di mafia e massoneria»

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Pd Milano, Pacini conferma le frasi sui fucili: «Le ripeterei»
L'assessore del Municipio 1 e candidato alle primarie del centrosinistra per Milano conferma le parole pronunciate alla Zanzara e rivendica la frase davanti al pubblico di Stazione Radio.
La moglie di Roggero: «Assurdo che un uomo come lui stia in carcere»
Mariangela Sandrone, che ha riaperto la gioielleria insieme a una delle figlie, racconta l'incontro con il marito nel carcere di Bollate: «Spero torni presto a casa. Ora tocca a noi andare avanti, esposte ai rischi».
Riapre la gioielleria di Mario Roggero: «Nessuna dichiarazione»
L'attività di Grinzane Cavour torna operativa mentre il gioielliere sta scontando la condanna a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori. A gestirla saranno la moglie e una delle figlie.
L’Università di Bolzano studia nuove tecniche per i vigneti di montagna
Due studi della Libera Università di Bolzano analizzano nuove tecniche per migliorare la gestione dei vigneti di montagna, puntando su irrigazione mirata, varietà più resilienti e sistemi per ritardare la maturazione dell'uva.
Bologna, tafferugli al presidio per Fakir: bomba carta e cariche della polizia
Momenti di tensione davanti a Prefettura e Questura. I manifestanti hanno lanciato oggetti contro i blindati delle forze dell'ordine, che sono intervenute con idranti e lacrimogeni.
Maxi incendio vicino a Madrid: 1.200 evacuati, 26 mila ettari in fumo
Il rogo divampato nella provincia di Guadalajara continua ad avanzare senza sosta. Le fiamme hanno già devastato 26 mila ettari, mentre cresce la preoccupazione per l'arrivo di una nuova ondata di caldo.