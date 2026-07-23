Cybersecurity, presentata a Farnborough la piattaforma cloud per la Difesa

«Con la firma di Ankara del contratto PBN portiamo la Nato in un cloud pubblico sicuro», ha dichiarato Andrea Campora, Managing Director Cyber & Security Solutions di Leonardo, illustrando il valore della nuova piattaforma e il ruolo delle tecnologie cloud nella sicurezza del settore della Difesa.
Da non perdere
Gruppo Fs, oltre mille bodycam per la sicurezza nelle stazioni
Oltre mille bodycam entreranno in dotazione al personale di Fs Security per rafforzare la sicurezza nelle stazioni e a bordo dei treni.
L’Università di Bolzano studia nuove tecniche per i vigneti di montagna
Due studi della Libera Università di Bolzano analizzano nuove tecniche per migliorare la gestione dei vigneti di montagna, puntando su irrigazione mirata, varietà più resilienti e sistemi per ritardare la maturazione dell'uva.
Bologna, tafferugli al presidio per Fakir: bomba carta e cariche della polizia
Momenti di tensione davanti a Prefettura e Questura. I manifestanti hanno lanciato oggetti contro i blindati delle forze dell'ordine, che sono intervenute con idranti e lacrimogeni.
Maxi incendio vicino a Madrid: 1.200 evacuati, 26 mila ettari in fumo
Il rogo divampato nella provincia di Guadalajara continua ad avanzare senza sosta. Le fiamme hanno già devastato 26 mila ettari, mentre cresce la preoccupazione per l'arrivo di una nuova ondata di caldo.
Iran, il Pentagono diffonde i video dei nuovi attacchi Usa
filmati diffusi dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) il 19 luglio mostrano le forze statunitensi impegnate nella nona notte consecutiva di attacchi contro le infrastrutture militari iraniane.
Mondiali 2026, scontri a Buenos Aires dopo il ko dell’Argentina in finale
La delusione per la sconfitta contro la Spagna nella finale dei Mondiali sfocia in tensioni nella capitale argentina. La polizia è intervenuta con i cannoni ad acqua per disperdere un gruppo di manifestanti e ripristinare l'ordine.