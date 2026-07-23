Cybersecurity, presentata a Farnborough la piattaforma cloud per la Difesa

«Con la firma di Ankara del contratto PBN portiamo la Nato in un cloud pubblico sicuro», ha dichiarato Andrea Campora, Managing Director Cyber & Security Solutions di Leonardo, illustrando il valore della nuova piattaforma e il ruolo delle tecnologie cloud nella sicurezza del settore della Difesa.