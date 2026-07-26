Maltempo a Perugia, strade allagate e traffico in tilt a Fontivegge

Un violento temporale ha provocato disagi alla circolazione nella zona della stazione ferroviaria di Fontivegge, a Perugia, dove diverse strade sono finite sott’acqua a causa dell’intensa pioggia caduta in mattinata.

L’acqua accumulatasi all’altezza del sottopasso ferroviario ha causato l’allagamento della carreggiata, facendo galleggiare anche alcune barriere di plastica provenienti da un vicino cantiere, trascinate dalla corrente come se navigassero sulla strada.

Numerosi automobilisti sono rimasti bloccati o hanno preferito fermarsi in attesa che il temporale si attenuasse. Dalle vie in discesa verso la stazione si è riversata una grande quantità di acqua e fango, trasformando la zona in una sorta di torrente.

Nonostante i disagi alla viabilità, al momento non risultano persone in pericolo.