Pillole di galateo | Come si usa il ventaglio

Come usare il ventaglio con classe? Petra Carsetti, maestra di galateo, e Carlo Cambi ci svelano le regole del bon ton per un gesto elegante e senza tempo.
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Berlino, furgone sul Pride: un morto, identificato sospetto islamista
Il veicolo ha investito i partecipanti ai margini della manifestazione, provocando almeno una vittima e una quindicina di feriti. La polizia ha identificato un presunto responsabile, che non è ancora stato arrestato.
Trump e il terzo mandato: «Mi candiderò ancora, ci divertiremo»
Il presidente americano ha scherzato durante la cena con i corrispondenti alla Casa Bianca, indossando un cappellino con la scritta «Trump 2028» e ironizzando sulla possibilità di un nuovo mandato.
Non Sparate sul Pianista | Richaud: «Far fiorire il talento musicale è una vocazione»
La pianista Laura Richaud racconta la storia dell’Accademia di Musica di Pinerolo e Torino, un punto di riferimento internazionale per il perfezionamento dei più grandi talenti usciti dal Conservatorio. La Fondazione, che negli anni ha guidato la carriera di molti…
Ranucci: «In Rai un po’ di mafia e massoneria»
Sigfrido Ranucci, volto di Report e vicedirettore della Rai, si lascia andare a pesanti considerazioni sull'azienda di cui fa parte. In un audio in possesso de La Verità, registrato durante una conversazione con Valentina Pelliccia, il giornalista parla di «mafiosi e massoni in Rai», evocando anche l'esistenza di servizi segreti deviati e logge segrete.
Pd Milano, Pacini conferma le frasi sui fucili: «Le ripeterei»
L'assessore del Municipio 1 e candidato alle primarie del centrosinistra per Milano conferma le parole pronunciate alla Zanzara e rivendica la frase davanti al pubblico di Stazione Radio.
Cybersecurity, presentata a Farnborough la piattaforma cloud per la Difesa
Una nuova piattaforma dedicata alla cyber security nel settore della Difesa è stata presentata da Leonardo al Farnborough International Airshow. La soluzione nasce con l'obiettivo di offrire strumenti avanzati per la protezione dei dati, delle infrastrutture digitali e dei sistemi strategici in ambito militare.