Pillole di galateo | Come si usa il ventaglio

Come usare il ventaglio con classe? Petra Carsetti, maestra di galateo, e Carlo Cambi ci svelano le regole del bon ton per un gesto elegante e senza tempo.

Ranucci: «In Rai un po’ di mafia e massoneria»
Video

Ranucci: «In Rai un po’ di mafia e massoneria»

Sigfrido Ranucci, volto di Report e vicedirettore della Rai, si lascia andare a pesanti considerazioni sull'azienda di cui fa parte. In un audio in possesso de La Verità, registrato durante una conversazione con Valentina Pelliccia, il giornalista parla di «mafiosi e massoni in Rai», evocando anche l'esistenza di servizi segreti deviati e logge segrete.