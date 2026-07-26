Berlino, furgone sul Pride: un morto, identificato sospetto islamista

È di almeno un morto e circa 15 feriti il bilancio dell’investimento avvenuto durante il Pride di Berlino, dove un furgone ha travolto alcune persone ai margini del corteo. L’episodio ha portato all’immediata interruzione della manifestazione, mentre la polizia ha isolato l’area e invitato i partecipanti a fare rientro nelle proprie abitazioni.

Secondo quanto riferito dalle autorità tedesche, il presunto responsabile è stato identificato ma non è ancora stato arrestato. Un portavoce della polizia ha dichiarato che l’uomo sarebbe associato ad “ambienti islamisti”, elemento che è ora al centro delle indagini.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso e i vigili del fuoco per assistere i feriti e mettere in sicurezza la zona. Gli investigatori stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e accertando il movente dell’investimento.

Le autorità non hanno al momento fornito ulteriori dettagli sull’identità del sospettato né chiarito se si sia trattato di un atto deliberato di matrice terroristica. Le indagini sono in corso.