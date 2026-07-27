Canadair in azione nel pomeriggio di ieri per contenere e spegnere l’incendio divampato nella tarda mattinata alle porte di Peschici in località Pile Fraballe, zona rurale nei pressi di Difesa di Manaccora. Il rogo si è esteso fino alla zona di baia Zaiana, stesso tratto della litoranea garganica. Il mezzo dei vigili del fuoco si rifornisce nella spiaggia di Crovatico, a pochi chilometri dalle fiamme.
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Incendio sul Gargano, Canadair a Peschici
Incendio a Peschici, Canadair in azione per domare le fiamme.