Sparatoria a Seattle vicino allo Space Needle: tre morti e quattro feriti

Una sparatoria avvenuta nei pressi dello Space Needle, uno dei luoghi più iconici di Seattle, ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di almeno altre quattro.
Secondo quanto riferito dai media statunitensi e dagli ospedali locali, tra i feriti ci sarebbe anche un bambino. Le autorità sono intervenute rapidamente nell’area per mettere in sicurezza la zona e avviare le indagini sull’accaduto.
Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle circostanze della sparatoria né sull’eventuale responsabile. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti.