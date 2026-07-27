Le spiagge dello sbarco in Normandia diventano patrimonio dell’Unesco

Le spiagge dello sbarco in Normandia sono entrate ufficialmente nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Il riconoscimento corona un progetto avviato quasi vent’anni fa per tutelare gli 80 chilometri di costa che il 6 giugno 1944 furono teatro del D-Day, uno degli eventi decisivi della Seconda guerra mondiale.
Il sito, simbolo della liberazione dell’Europa dall’occupazione nazista, viene così inserito tra i beni di eccezionale valore universale da preservare per le generazioni future.
«Dobbiamo preservare questo patrimonio storico», ha dichiarato Jean-Christophe Puig, in visita alle spiagge della Normandia. «È fondamentale che le generazioni future sappiano che molti uomini hanno perso la vita per salvare la nostra libertà», ha aggiunto.
L’iscrizione nella lista dell’Unesco rappresenta un importante riconoscimento del valore storico, culturale e memoriale di uno dei luoghi più emblematici del Novecento.