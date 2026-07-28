Telt: «A Chiomonte il peggior attacco ai cantieri Tav dal 2011»

«È il peggior attacco che abbiamo subito ai nostri cantieri dal 2011 a oggi». Lo ha dichiarato il direttore generale di Telt, Maurizio Bufalini, al termine del sopralluogo nel cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, preso di mira durante la manifestazione No Tav di sabato scorso.
«È stata una giornata molto, molto brutta e abbiamo subito danni importanti», ha affermato Bufalini, sottolineando la gravità degli episodi avvenuti nell’area del cantiere.
Tra i danni riportati figurano anche la distruzione delle centraline utilizzate per il monitoraggio ambientale, strumenti impiegati per controllare i parametri dell’area interessata dai lavori.
Telt è al lavoro per quantificare i danni e ripristinare le infrastrutture compromesse, mentre proseguono gli accertamenti delle autorità sui responsabili degli attacchi.