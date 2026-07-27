Parigi, accoltella tre donne: «Allah mi ha mandato a ucciderle»

Tre donne sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto nella zona di Porte de Clichy, nel nord di Parigi. L’aggressore, un uomo di 31 anni, è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo essere stato inseguito e bloccato.

Secondo le prime ricostruzioni, due delle vittime versano in gravi condizioni, mentre una terza ha riportato ferite meno serie. Tra le donne colpite ci sarebbe anche una persona incinta.

In un video diffuso sui social, il fermato viene immortalato mentre afferma: «Allah mi ha mandato a uccidere delle donne». Nonostante le dichiarazioni attribuite all’aggressore, gli investigatori stanno ancora lavorando per chiarire il movente e, allo stato attuale, la pista terroristica non sarebbe considerata quella prevalente.