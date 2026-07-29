Terremoto in Giappone: le telecamere riprendono la violenta scossa

Un terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito il Sud-Ovest del Giappone, provocando danni in diverse aree e mettendo in allerta le autorità.

Le immagini diffuse mostrano il momento della scossa ripreso da alcune telecamere di sorveglianza installate in varie località della regione. Nei filmati si notano edifici e infrastrutture oscillare per diversi secondi, a testimonianza della forza del sisma.

Secondo i media locali, il terremoto ha causato numerosi feriti e danni alle infrastrutture, con segnalazioni di abitazioni crollate, crepe sulle arterie stradali e problemi ai trasporti. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per valutare l’entità complessiva delle conseguenze del sisma.