Usa, tornado nel Wisconsin: residenti alla conta dei danni

Il tornado ha colpito la città di Menasha abbattendo alberi e linee elettriche. Danni significativi anche nella vicina Appleton.



I residenti di Menasha, nello Stato americano del Wisconsin, stanno facendo la conta dei danni dopo il passaggio di un tornado che ha colpito la città, provocando la caduta di alberi, il crollo di linee elettriche e danni a numerose abitazioni.

Le immagini mostrano gli effetti della violenta perturbazione, con strade ostruite da tronchi e detriti e squadre di emergenza impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e ripristino dei servizi.

Danni rilevanti sono stati segnalati anche nella vicina città di Appleton, dove il maltempo ha colpito diverse aree residenziali. Le autorità stanno effettuando i sopralluoghi per valutare l’entità complessiva dei danni e verificare eventuali ulteriori criticità.