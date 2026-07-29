Tunnel del Brennero, abbattuto l’ultimo diaframma

È stato abbattuto questa mattina l’ultimo diaframma delle due canne principali della Galleria di Base del Brennero (BBT), in corrispondenza del confine di Stato tra Italia e Austria.

A circa 1.400 metri di profondità sotto il passo del Brennero, i minatori impegnati sul versante italiano e su quello austriaco si sono incontrati dopo lo storico abbattimento, completando il collegamento dello scavo ferroviario tra i due Paesi.

L’opera consentirà di realizzare una linea ferroviaria continua tra Verona e Monaco, destinata a potenziare il trasporto su rotaia lungo l’asse del Brennero.

«Oggi si realizza un passo necessario per un’opera simbolo della connessione e della collaborazione», ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher. Soddisfazione anche dall’assessore provinciale alle Infrastrutture Daniel Alfreider, che ha definito la giornata «storica».