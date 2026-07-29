Milano, difende una donna e viene accoltellato: arrestato un 32enne

Ha soccorso una donna che gli aveva chiesto aiuto dopo essere stata importunata in strada, ma è stato ferito a coltellate. È accaduto in via Menotti, a Milano, dove un custode di stabile di 52 anni, di origine cingalese, è rimasto lievemente ferito nel tentativo di difendere la donna.

L’aggressore, un cittadino romeno di 32 anni con numerosi precedenti, è stato individuato e arrestato poco dopo dalla Squadra mobile con l’accusa di rapina. A incastrarlo sono state anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del palazzo, che hanno ripreso i pantaloni mimetici indossati durante l’aggressione.

I poliziotti lo hanno rintracciato in corso Buenos Aires ancora in possesso del coltello utilizzato nell’aggressione, sporco di sangue, oltre a una seconda lama. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reati come lesioni, resistenza e furto ed era stato fermato in passato anche con altri coltelli.

Il custode è stato medicato all’ospedale Fatebenefratelli e dimesso con una prognosi di dieci giorni.