Assalto a Ceuta: 2.000 migranti raggiungono l’enclave spagnola a nuoto dal Marocco

Continuano gli ingressi di migranti a Ceuta, l’enclave spagnola situata sulla costa nordafricana. Le immagini mostrano centinaia di persone raggiungere la riva a nuoto, mentre altre corrono lungo la spiaggia dopo aver toccato terra.

Secondo le autorità spagnole, negli ultimi giorni almeno 2.000 migranti sono entrati nel territorio attraverso questa rotta, alimentando una nuova fase di pressione alle frontiere meridionali dell’Unione europea.

Il fenomeno degli arrivi dal Marocco verso Ceuta e Melilla rappresenta da anni uno dei dossier più delicati nei rapporti tra Madrid e Rabat, con ripercussioni sia sul piano diplomatico sia su quello della gestione dei flussi migratori.