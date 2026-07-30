Spin Time, dopo il rogo scatta lo stop: forze dell’ordine presidiano l’area

Secondo quanto riferito da fonti di polizia, la struttura è stata dichiarata temporaneamente non accessibile in attesa degli accertamenti tecnici necessari a verificare le condizioni di sicurezza e l’agibilità dell’immobile.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, che presidiano l’area e impediscono agli occupanti di rientrare negli spazi dello stabile. Una decisione contestata dagli abitanti di Spin Time Labs, che hanno chiesto chiarimenti sulle condizioni dell’edificio e sulla gestione dell’emergenza.

Proseguono intanto gli accertamenti dopo l’intervento dei vigili del fuoco per ricostruire le cause dell’incendio e valutare eventuali ulteriori criticità nella struttura.