Messina, crolla una palazzina: cinque feriti gravi e dispersi sotto le macerie

Una palazzina di due piani è crollata a Messina, in località Pistunina, lungo la strada statale 114. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di soccorso e nella ricerca di eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

Secondo le prime informazioni, l’edificio ospitava attività commerciali ai piani inferiori e abitazioni ai livelli superiori. A far scattare l’allarme sono stati i familiari di alcuni residenti, che non sono più riusciti a mettersi in contatto con i propri parenti dopo il crollo.

Il bilancio provvisorio è di almeno cinque feriti gravi, trasportati in codice rosso dal personale del 118 al Policlinico di Messina, dove è stato attivato il piano di emergenza interno per far fronte all’afflusso dei feriti. Per rafforzare l’assistenza sono stati richiamati anche medici provenienti da altri ospedali.

Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono senza sosta per verificare l’eventuale presenza di dispersi tra le macerie.