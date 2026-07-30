Mattarella: «Inammissibile la violenza in Val di Susa, va condannata»

«Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile: sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale.

Il capo dello Stato ha ribadito la necessità di una ferma condanna della violenza, sottolineando come «la violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale».

«Aggredisce la Costituzione chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica», ha aggiunto Mattarella, intervenendo sugli scontri avvenuti in Val di Susa durante le proteste contro il cantiere dell’Alta velocità Torino-Lione.