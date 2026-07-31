Palazzina crollata a Messina, si scava tra le macerie: trovato un corpo

Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso tra le macerie della palazzina crollata nel rione Pistunina di Messina. I vigili del fuoco sono impegnati da ore nella ricerca dei sei dispersi e hanno individuato il corpo di una delle persone coinvolte.

Gli interventi procedono con estrema cautela a causa delle condizioni dell’area: all’interno dei detriti sono presenti focolai ancora attivi, con accumulo di calore e gas infiammabili in assenza di ossigeno. Le operazioni di scavo possono rompere questo equilibrio, favorendo l’ingresso improvviso di aria e il rischio di una reazione violenta con fiammate improvvise.

Sul posto resta operativo il Posto medico avanzato, coordinato dalla direttrice dei soccorsi sanitari Vittoria Saraceno, pronto a intervenire in caso di recupero di eventuali superstiti.

Le squadre dei vigili del fuoco continuano a lavorare tra le macerie per completare le ricerche e mettere in sicurezza l’area.