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Paolo Del Debbio
2026-06-25

Il Papa ha fatto bene a mettere in riga i vescovi tedeschi: l’omelia resti ai preti

Il Papa ha fatto bene a mettere in riga i vescovi tedeschi: l’omelia resti ai preti
iStock
È errato affidare la predica ai laici. Non è così che la Chiesa deve adattarsi ai tempi.

La Santa Sede, come avete letto ieri sulla Verità, avvisa i vescovi tedeschi: «I laici non possono fare l’omelia». Il Dicastero per il Culto ribadisce che i laici non possono tenere l’omelia nella celebrazione eucaristica: «La proclamazione della Parola è inseparabile dalla missione sacramentale ricevuta dai ministri ordinati e dal legame tra Parola e Sacramento».

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Studentati, corsa contro il tempo: 579 milioni per nuovi posti letto

Studentati, corsa contro il tempo: 579 milioni per nuovi posti letto
Politecnico di Milano (iStock)
A fine mese scade il bando Pnrr anche se il vero nodo resta la velocità dei cantieri.

Più che la disponibilità delle risorse, sarà la capacità di spenderle in tempo a determinare il successo dell’ultima scommessa del Pnrr sul fronte dell’housing universitario.

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Siemens, Ferrari e Pirelli: l’AI entra nella fabbrica reale

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Siemens, Ferrari e Pirelli: l’AI entra nella fabbrica reale
Floriano Masoero, ceo e presidente Siemens Italia, durante i Siemens Tech Talks 2026 (Ansa)
Ai Tech Talks Siemens 2026 al centro la Physical AI, tra mondo reale e digitale. Ferrari e Pirelli raccontano come dati e simulazione stanno trasformando l’industria. Spazio anche a smart building, energia e manifattura.
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Al via il Jazz festival Notes Around Smg 2026

Al via il Jazz festival Notes Around Smg 2026
Il pianista jazz Antonio Faraò (foto Roberto Cifarelli)
Da stasera a sabato Villa Litta di Lainate (Milano) ospita la kermesse ideata da Antonio Faraò. Presentano Nick The Nightfly e Carlo Melato, giornalista della Verità che con il podcast Non sparate sul pianista ha raccolto la visione artistica di Faraò e Joe Lovano.
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Maserati festeggia i 100 anni del Tridente con una costellazione di cento stelle

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Maserati festeggia i 100 anni del Tridente con una costellazione di cento stelle
Maserati Gran Cabrio
Per celebrare il centenario del suo storico logo, Maserati lancia «Trident Stars»: una costellazione composta da cento stelle dedicate a clienti, dipendenti e protagonisti che hanno contribuito alla storia del marchio.
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