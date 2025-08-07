Stella Contoni
2025-08-07

«Schillaci ha nominato due No vax»

Orazio Schillaci (Imagoeconomica)
Polemiche surreali sulla scelta dei componenti al Nitag, il gruppo che si occuperà di strategie di immunizzazione. Non solo talebani della siringa, e l’opposizione insorge.
west nile

Stop a Big Pharma: via i fondi per vaccini mRna

Robert Kennedy (Getty)

Robert Kennedy taglia un finanziamento da mezzo miliardo per progetti sperimentali sui farmaci: «Tecnologia rischiosa e inefficace. Diamo i nostri soldi a chi sviluppa antidoti più sicuri». Le virostar italiane già insorgono.

big pharma

La corsa alla spesa tedesca abbatte l’impianto europeo. La Commissione è all’angolo

Friederich Merz (Ansa)
Berlino ha varato un maxi fondo da 100 miliardi per la Difesa. L’Unione, per come è impostata, non può sopravvivere se la Germania molla il «dogma» dell’austerità.
spesa germania

Dazi, ormai è ufficiale: ognun per sé. «Così difendiamo i nostri interessi»

Giorgia Meloni e Donald Trump (Getty)
Giorgia Meloni: «Stiamo facendo notare che i prodotti simbolo sono impossibili da sostituire». Apple investe altri 100 miliardi negli Usa. Ricorso del Brasile al Wto. La filiera dell’alcol: «Con le tariffe 2 miliardi di perdite».
dazi

Ministri a processo, voto a ottobre col referendum sulle toghe più vicino

Cesare Parodi (Imagoeconomica)
Scrutini e dibattiti coincideranno con la campagna sulla riforma della magistratura.
governo
