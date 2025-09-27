Paola Bulbarelli
2025-09-27

«La maglieria si fonda sugli artigiani, non è un mestiere che si improvvisa»

Federico Ballandi @Kontatto
Il patron di Kontatto Federico Ballandi: «La chiave della nostra evoluzione risiede nell’equilibrio tra eredità storica e ricerca “Winter Light” è stata ideata per i 30 anni dell’azienda e ribalta la visione dell’inverno come stagione cupa».
kontatto

«Hotel Costiera», mistero e identità sulla Costiera Amalfitana

«Hotel Costiera» (Amazon Prime Video)
Ambientata tra Positano e Napoli, la nuova serie Amazon Prime Video intreccia giallo e commedia. Protagonista un ex marine italoamericano, chiamato a indagare sulla scomparsa di una ragazza mentre riscopre le proprie radici.
hotel costiera

Due miliardi del Pnrr per l’agricoltura 4.0

Il governo rimedia ai tagli scriteriati dell’Ue al settore. Il ministro Francesco Lollobrigida: «Con questi fondi vogliamo sostenere le filiere». Coldiretti in piazza con 20.000 produttori di grano preoccupati da import selvaggio e prezzi bassi. Roma stanzia ulteriori aiuti.
pnrr

Rezza choc: «Credibilità persa sui vaccini»

Gianni Rezza (Ansa)
  • L’ex membro della task force rivela alla commissione Covid: «Obbligo non necessario, la gente non si fida più». Poi critica l’Ue: «Ho visto medici russi, mentre Bruxelles si interessava solo alle fiale». E sulla linea dura: «Che errore punire chi era in spiaggia».
  • L’incredibile caso di un legale che dovrà affrontare un ricorso svela la persecuzione.

Lo speciale contiene due articoli.

vaccini
Nuove storie
