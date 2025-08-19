Sergio Giraldo
2025-08-19

La morsa dell’Occidente sull’India rischia di fare un assist a Pechino

Il premier indiano Narendra Modi (Ansa)
Le sanzioni di Usa e Bruxelles possono rilanciare l’asse dei Brics. Centrale l’energia.
sanzioni india

Catella voleva prendersi pure Roma. Nella sua rete Melandri e Gualtieri

Manfredi Catella (Imagoeconomica)
Dalle chat emergono le manovre del patron di Coima e dell’architetto Stefano Boeri per mettere le mani sui grandi progetti della Capitale, a partire dall’ex caserma Reni. Contatti frenetici con un ammiraglio e Dario Franceschini.
milanogate

Taglio alle tasse sui guadagni di Borsa. Così l’Ue vuol «sottrarci» i risparmi

Ursula von der Leyen (Ansa)
Piano di Bruxelles per spingere gli europei a investire i 10.000 miliardi «fermi». L’idea è far pagare un’imposta forfettaria. Chi copre il buco? In Italia riparte la trattativa per evitare lo scatto di tre mesi dell’età pensionabile.
i nostri soldi

Effetto dazi: cala lo squilibrio commerciale

Per Trump risultati già a giugno, nonostante le barriere siano entrate in vigore ad agosto: mentre scende l’export europeo, l’import dall’America sale del 16%. E a giorni arriveranno le tariffe per acciaio e chip. Ma l’Italia cresce in altri mercati, come l’Arabia.
dazi usa ue

Zelensky mette l’abito buono: «Pronto a vedere Putin e a indire nuove elezioni»

Volodymyr Zelensky e Donald Trump alla Casa Bianca il 18 aprile 2025 (Ansa)
L’ex attore torna alla Casa Bianca e apre al trilaterale e a consultazioni «in sicurezza». Trump: abbiamo parlato di territori. Poi ferma il summit con gli europei e sente lo zar.
trump zelensky
