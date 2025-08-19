La morsa dell’Occidente sull’India rischia di fare un assist a Pechino

Dalle chat emergono le manovre del patron di Coima e dell’architetto Stefano Boeri per mettere le mani sui grandi progetti della Capitale, a partire dall’ex caserma Reni. Contatti frenetici con un ammiraglio e Dario Franceschini.
Piano di Bruxelles per spingere gli europei a investire i 10.000 miliardi «fermi». L’idea è far pagare un’imposta forfettaria. Chi copre il buco? In Italia riparte la trattativa per evitare lo scatto di tre mesi dell’età pensionabile.
Per Trump risultati già a giugno, nonostante le barriere siano entrate in vigore ad agosto: mentre scende l’export europeo, l’import dall’America sale del 16%. E a giorni arriveranno le tariffe per acciaio e chip. Ma l’Italia cresce in altri mercati, come l’Arabia.