Giorgio Gandola
2025-08-14

«Meloni subito out», «Trump perde». Il Renzi profeta va letto al contrario

Matteo Renzi (Ansa)
Dopo il fallimento in politica, l’ex premier si è specializzato nel non azzeccare una previsione: dal «Conte irresponsabile non ha un futuro» a «Londra rimarrà nel cuore dell’Europa». Una bella lotta con Piero Fassino.
renzi

Gualtieri toglie la storia dal metrò di Roma

Roberto Gualtieri (Ansa)
  • Il primo cittadino della Capitale ha sprecato quasi 1 milione per cambiare il nome delle fermate Fori Imperiali e Amba Aradam in Colosseo e Porta Metronia. Scelta ideologica che provocherà anche lo slittamento di 5 mesi della fine dei lavori.
  • Nuove accuse degli attivisti al sindaco di Bologna che si difende: «Sono fake news».

Lo speciale contiene due articoli.

gualtieri

Macché «no vax», il problema sono i legami degli altri con Big Pharma

Orazio Schillaci (Ansa)
Molti membri del comitato tecnico sono finanziati dalle case farmaceutiche. Ma si attaccano solo Bellavite e Serravalle.
vaccini

C’è il piano per l’invasione di Gaza. Hamas adesso ha fretta di trattare

Carri armati israeliani al confine con Gaza (Ansa)
  • Negoziati al Cairo: l’organizzazione islamista sarebbe pronta a un parziale disarmo in cambio della propria sopravvivenza politica. Il Sud Sudan puntualizza: «Nessuna intesa per far venire qui gli abitanti della Striscia».
  • Al via la quattordicesima operazione di evacuazione sanitaria, ieri portati qui 31 bambini e 86 accompagnatori. In totale già soccorse da Roma 580 persone.

Lo speciale contiene due articoli.

gaza

Trump agli alleati: si dovrà cedere territori

Donald Trump (Getty Images)
Il tycoon vuole a breve un trilaterale anche con Zelensky. In vista del summit minaccia Putin di sanzioni, ma avvisa gli europei: per arrivare a un’intesa servono concessioni. Merz & C.: «Ma nessun riconoscimento ufficiale». Si valuta il modello Cisgiordania.
trump ucraina russia
