Pure Mortadella fa l’europentito: «Basta autoritarismo e unanimità»

2025-08-28
content.jwplatform.com
«Altro che cultura: il Leoncavallo è stato per decenni sinonimo di abusi e violenze». Con queste parole l’onorevole Riccardo De Corato, esponente di Fratelli d’Italia e figura storica della destra milanese, commenta la questione dello sgombero del centro sociale. A suo giudizio, l’ipotesi di trasferire la struttura nell’area del Corvetto è particolarmente preoccupante, poiché il quartiere è già segnato da una forte presenza criminale e da gravi problemi di sicurezza.
2025-08-28
Salvini contro le banche miliardarie. Su Macron: «Quello offeso sono io»
Matteo Salvini (Ansa)
Il ministro delle Infrastrutture, dal Meeting di Rimini, appoggia Giorgetti sul possibile contributo degli istituti di credito alla finanziaria. Poi celebra il progetto del Ponte sullo Stretto: «Cantieri? Spero già a settembre».
Giorgia Meloni (Ansa)
Il premier sul palco del Meeting di Rimini: «Il problema demografico è prioritario. L’esecutivo sosterrà la natalità: un Piano casa per i giovani».