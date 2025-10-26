Rita Fenini Carmen Dell'Orefice, icona senza tempo True Avenue Magazine © Fadil Berisha

Si intitola Carmen Dell’Orefice. The Ultimate Role Model l’elegante volume edito da Skira che racchiude oltre 130 scatti della celebre modella statunitense immortalata dall’ obiettivo del suo fotografo prediletto, Fadil Berisha, che la ritrae nel pieno della sua maturità.Newyokese di nascita, classe 1931, un'infanzia povera e la prima copertina a 16 anni, per la prestigiosissima rivista Vogue, Carmen del'Orefice, oggi 94 anni portati splendidamente e punto di riferimento per intere generazioni di modelle, è sicuramente la top più longeva della storia della moda. Soprattutto perchè non ha mai smesso di posare... Bellezza non convenzionale, gambe lunghissime e lineamenti marcati, icona di fascino per Horst P. Horst, celebre volto della campagna Chanel n° 5 ed anche musa di Salvador Dalì, Carmen ha posato per i nomi più importanti della fotografia (basta dire che Richard Avedon l'ha immortalata ben 58 volte per l'edizione parigina di Harper's Bazaar... ), ma è con con il celebre fotografo albanese /americano Fadil Berisha – ex fotografo ufficiale di Miss Universo, Miss USA e Rolex – che è nato un feeling particolare. Nonostante abbia ritratto alcune delle donne più affascinanti del mondo, tra cui Halle Berry e Sharon Stone, Berisha ammette che nessuna ha saputo ispirarlo come Carmen Dell'Orefice, che nel corso degli anni ha immortalata in decine di sessioni fotografiche.Ed è proprio da questo lungo sodalizio nasce « Carmen Dell’Orefice. The Ultimate Role Model », un libro elegante e contemporaneo, proprio come la donna che racconta. Con oltre 130 scatti a colori e in bianco e nero che ritraggono la modella tra i suoi 60 e 90 anni, il volume offre una panoramica intima e potente della sua figura carismatica, di un magnetismo che va ben oltre le copertine, attraverso una straordinaria varietà di pose, contesti, abiti, stati d’animo e persino con uno scatto di nudo: nuda all’età di 91 anni...Immagine dopo immagine, Fadil Berisha restituisce l’essenza di una musa che lui stesso definisce « la donna dai mille volti », riconoscendo in lei una figura completa, non solo elegante ma anche estremamente rilevante e contemporanea.Il volume si chiude con un testo inedito firmato da Carmen Dell’Orefice in cui racconta curiosità e aneddoti sulla sua vita e la sua straordinaria carriera.