Antonello Piroso
2025-10-26

L’inquisitore via Skype che giudica dal tinello

L’inquisitore via Skype che giudica dal tinello
Tomaso Montanari (Ansa)
Il rettore dell’ateneo dei saccenti è il «Collegato disposto» dei talk di La7. Storico dell’arte, Tomaso Montanari viene considerato uno Sgarbi che non ce l’ha fatta, in smart working perenne. Da toscano si crede parente di Dante, ma la sua arroganza lo rende il gemello diverso di Matteo Renzi.
Subscribe
montanari tomaso

Carmen Dell'Orefice, icona senza tempo

True
Carmen Dell'Orefice edita da Skira
Avenue Magazine © Fadil Berisha

Si intitola Carmen Dell’Orefice. The Ultimate Role Model l’elegante volume edito da Skira che racchiude oltre 130 scatti della celebre modella statunitense immortalata dall’ obiettivo del suo fotografo prediletto, Fadil Berisha, che la ritrae nel pieno della sua maturità.

Subscribe
carmen dell'orefice

Massimo Nicolazzi: «La Cina teme più il dollaro che le sanzioni»

Massimo Nicolazzi: «La Cina teme più il dollaro che le sanzioni»
Massimo Nicolazzi (Imagoeconomica)
Il docente e manager spiega perché Xi e Modi sono pronti a ridurre l’import di greggio da Mosca: «Il 70% dell’export dell’area asiatica è fatturato in valuta americana. Di fatto Trump può sottrarre agli operatori commerciali e alle banche la possibilità di operare».
Subscribe
massimo nicolazzi

Grasso si autoassolve: «Nessuna notizia del guanto marrone». Ma era nel fascicolo

Grasso si autoassolve: «Nessuna notizia del guanto marrone». Ma era nel fascicolo
Pietro Grasso (Ansa)
L’ex capo del Senato, all’epoca pm dell’inchiesta, nega che la «prova regina» fosse agli atti. Le carte dicono il contrario.
Subscribe
pietro grasso

Trump guarda a Xi per l’Ucraina ma intanto lavora per sfilargli alleati

Trump guarda a Xi per l’Ucraina ma intanto lavora per sfilargli alleati
Donald Trump e Xi (Ansa)
Il tycoon, che giovedì vedrà il cinese, ha auspicato un aiuto da Pechino per un accordo con Mosca. Durante il tour asiatico, Donald incontrerà pure Lula e forse Kim: un tentativo di disarticolare i Brics e pressare Vladimir Putin.
Subscribe
trump xi
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy