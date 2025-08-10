2025-08-10
La prima grana del Papa è tedesca: diocesi divise sulle benedizioni gay
Papa Leone XIV (Getty Images)
- Le linee guida diffuse dall’episcopato in Germania sono state considerate troppo spinte persino rispetto a «Fiducia supplicans», il documento del cardinale Tucho. E ora diversi vescovi si rifiutano di applicarle.
- Esce il nuovo regolamento vaticano sui contratti pubblici: segue le coordinate dettate da Francesco e punta ad accrescere la «trasparenza», eliminando i conflitti d’interessi.