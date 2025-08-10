Giuliano Guzzo
Fabrizio Cannone
La prima grana del Papa è tedesca: diocesi divise sulle benedizioni gay

Papa Leone XIV (Getty Images)
  • Le linee guida diffuse dall’episcopato in Germania sono state considerate troppo spinte persino rispetto a «Fiducia supplicans», il documento del cardinale Tucho. E ora diversi vescovi si rifiutano di applicarle.
  • Esce il nuovo regolamento vaticano sui contratti pubblici: segue le coordinate dettate da Francesco e punta ad accrescere la «trasparenza», eliminando i conflitti d’interessi.

papa leone xiv

Il canale Italia-Usa che ci può salvare dai dazi

Donald Trump e Giorgia Meloni (Ansa)
  • La chiave per vincere la sfida è creare un vero e proprio strumento finanziario per gli investimenti nostrani in America e viceversa. Un’infrastruttura comune dedicata a settori tecnologici di rilievo civile e militare. L’idea si intuisce dai dialoghi tra Trump e Meloni.
  • Intanto un rapporto di Confartigianato conferma: «L’export tricolore sale del 5,3%».

dazi

Oltre la vicenda Almasri, la mappa delle milizie libiche

Le forze del Ministero della Difesa libico presidiano la zona di Abu Salim a Tripoli in seguito allo scontro tra le forze di sicurezza libiche e il gruppo di miliziani denominato «Apparato di supporto alla stabilità» (Getty Images). Nel riquadro il capo del gruppo Rada Abdel Raouf Kara

La Libia resta divisa tra milizie rivali che controllano Tripoli. Tra queste, il gruppo Rada di Abdel Raouf Kara domina l’aeroporto e quartieri chiave, mentre il governo di Dbeibah si regge su alleanze fragili e mutevoli.

libia

Sberla di Washington a Macron: «Negoziati interrotti per colpa sua»

Emmanuel Macron (Ansa)
L’ultimo affondo della Casa Bianca contro il presidente francese che continua a fare il bullo con Trump. Il segretario Rubio: «Con la decisione di riconoscere lo Stato di Palestina ha ridato vigore ad Hamas».
trump macron

Netanyahu isolato, anche l’Italia boccia l’assalto finale a Gaza: «Si rischia la catastrofe»

Benjamin Netanyahu (Ansa)
  • Firmata una dichiarazione con altri Paesi per respingere l’occupazione di Israele. Si accoda la Russia: «Situazione già drammatica». C’è una possibile regia Usa.
  • La rabbia delle famiglie degli ostaggi. Stati Uniti, Egitto e Qatar provano a mediare.

israele gaza
