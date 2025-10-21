Matteo Carnieletto
2025-10-21

Il «pizzo musulmano» ingrassa le moschee

iStock
Un servizio di «Fuori dal coro» mostra il racket dei bengalesi a Monfalcone: o cedi metà del tuo stipendio oppure non lavori o, peggio ancora, vieni pestato. I soldi presi dai caporali servono anche a finanziare gli imam che predicano abusivamente.
pizzo musulmano

Le parlamentari che indossano il velo sono le vere complici degli scempi islamici

Laura Boldrini e Nancy Pelosi (Ansa)
Dalla Boldrini a Nancy Pelosi: tutte in fila a prostrarsi di fronte ai folli dettami degli imam. Dimenticando le povere vittime.
velo

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «L'Italia è piena zeppa di casi come quello di Garlasco»

Ecco #DimmiLaVerità del 21 ottobre 2025. Ospite Fabio Amendolara. L'argomento del giorno è: "Gli ultimi sviluppi del caso di Garlasco".

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Carabinieri: maxi operazione antidroga nel Salento

Carabinieri: maxi operazione antidroga nel Salentoplay icon
(Arma dei Carabinieri)

Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 19 persone indagate per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina con armi, tentata estorsione, incendio, lesioni personali aggravate dalla deformazione dell’aspetto e altro. Con l’aggravante del metodo mafioso.

carabinieri salento antidroga

Il trucco dell’Ue: Ucraina membro di serie B

Ansa
Bruxelles mira ad aggirare i veti dell’Ungheria. Csu bavarese contro i giovani rifugiati: «Rivadano al fronte».
ucraina ue
Preferenze Privacy