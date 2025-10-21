Le parlamentari che indossano il velo sono le vere complici degli scempi islamici

2025-10-21
Dalla Boldrini a Nancy Pelosi: tutte in fila a prostrarsi di fronte ai folli dettami degli imam. Dimenticando le povere vittime.Sono stata in molti Paesi islamici negli anni ‘70 e nei primi anni ‘80. Il velo non lo portava quasi nessuna donna. Non ne ho vista nessuna in Tunisia, pochissime in Egitto, molto poche in Indonesia, qualcuna di più in Sudan. Nessuna donna portava il velo in Marocco. Magdi Allam mostra la foto della sua mamma da giovane, con un bel vestito color ciliegia con le maniche corte. Le studentesse a Teheran erano vestite come noi. L’arrivo di Khomeini in Iran, salutato dalle sinistre europee come un salvatore dell’umanità, ha reintrodotto la lapidazione e l’obbligo del velo. La più giovane lapidata iraniana ha 12 anni eppure noi non cacciamo gli iraniani da ristoranti e festival del cinema. È stato l’inizio dell’effetto domino: velo e lapidazione si sono diffusi. Dal 1979, anno della «Rivoluzione islamica», decine di migliaia di donne sono state arrestate per motivi politici, spesso torturate e giustiziate a tal punto che molte di esse sono decedute durante le torture. Il velo si è diffuso ovunque. Non è un simbolo dell’islam, ma è il simbolo dell’islam integralista e aggressivo. Quando la signora Giorgia Meloni parla serenamente con i principi delle dinastia saudita, custodi dei luoghi santi dell’islam, lo fa con la testa scoperta. I custodi dei luoghi santi dell’islam a Gerusalemme sono gli appartenenti alla dinastia hashemita di Giordania e la principessa Rania di Giordania ha la testa scoperta. La signora Melania Trump ha la testa scoperta in Arabia Saudita, la signora Nancy Pelosi si è coperta la testa anche per andare a parlare con un esterrefatto Assad, la cui moglie veste all’occidentale con ovviamente la testa scoperta. Assad le chiese se per caso aveva il raffreddore. La signora Mogherini al velo aggiungeva l’espressione penitente da cagnolino bastonato/europeo cattivo tutte le volte che parlava con un islamico, la signora Bonino metteva il velo sopra il turbante da chemio per chiarire i sensi della sottomissione. And the winner is la signora Boldrini che si copre la testa anche per andare a parlare con l’iman sotto casa. L’obbligo del velo come segno di rispetto non appartiene all’islam ma solo alla sua versione più integralista, il velo non è rispetto, ma sottomissione e riconoscimento della propria inferiorità. Una parlamentare italiana che si copre la testa quando parla con gli islamici sta giustificando tutte le violenze contro le donne senza il velo, dalle botte alle bastonate, dall’arresto delle donne iraniane fino alla lapidazione delle donne afghane e offende profondamente l’Italia. Le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato la quattordicenne Masooumeh dopo aver visionato le telecamere della scuola frequentata dalla giovane: il reato è stato quello di togliere il velo a scuola. Successivamente la ragazza è morta in ospedale a causa di una emorragia vaginale. Per l’organizzazione Center for Human Rights in Iran sarebbe stata violentata e uccisa. È stata cioè stuprata a morte con l’organo sessuale o con oggetti fino a quando i fornici vaginali sono stati sfondati: la morte è arrivata per emorragia e peritonite. Si tratta di una ragazzina di 14 anni. Come lei innumerevoli altre. Considero tutte le donnette occidentali che si coprono la testa davanti agli islamici corresponsabili di questi crimini. Che qualcuna di loro abbia fatto il gesto ridicolo di tagliarsi la ciocchetta di capelli per le donne iraniane è ancora più offensivo. Una donna che faccia una cosa di questo genere deve essere considerata una collaborazionista della violenza islamica contro le donne. Ci sono donne che sono state uccise per non aver portato il velo, ci sono donne che hanno avuto il viso distrutto dall’acido per non aver portato il velo. In Iran è il velo o la morte. Dobbiamo pretendere le dimissioni delle parlamentari che portano il velo: sono collaborazioniste di queste spaventose violenze. Portando il velo hanno affermato che il velo è rispetto per l’islam, che quindi le donne che non lo portano non rispettano l’islam, quindi sono apostate, meritorie di morte. Questo è infinitamente più grave di un peculato. Queste collaborazioniste dell’obbligo del velo devono dimettersi. Sono collaborazioniste di queste violenze tutte le fanciulline che si presentano in televisione col velo a raccontare le solite tre fregnacce: è la mia identità, è una scelta spirituale, è una forma di libertà. Ma perché permettiamo alle collaborazioniste dell’assassinio di tutte le adolescenti iraniani stuprate a morte, di quelle afgane ammazzate a pietrate per non parlare di tutte le donne che sono state punite con il fuoco o l’acido per non aver portato il velo, di andare a squittire le loro fesserie in televisione?
Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «L'Italia è piena zeppa di casi come quello di Garlasco»
Ecco #DimmiLaVerità del 21 ottobre 2025. Ospite Fabio Amendolara. L'argomento del giorno è: "Gli ultimi sviluppi del caso di Garlasco".
Un servizio di «Fuori dal coro» mostra il racket dei bengalesi a Monfalcone: o cedi metà del tuo stipendio oppure non lavori o, peggio ancora, vieni pestato. I soldi presi dai caporali servono anche a finanziare gli imam che predicano abusivamente.
Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 19 persone indagate per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina con armi, tentata estorsione, incendio, lesioni personali aggravate dalla deformazione dell’aspetto e altro. Con l’aggravante del metodo mafioso.
Questa mattina, nei comuni di Gallipoli, Nardò, Galatone, Sannicola , Seclì e presso la Casa Circondariale di Lecce, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno portato a termine una vasta operazione contro un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti che operava nella zona ionica del Salento. L’intervento ha mobilitato 120 militari, supportati dai comandi territoriali, dal 6° Nucleo Elicotteri di Bari Palese, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori «Puglia», dal Nucleo Cinofili di Modugno (Ba), nonché dai militari dell’11° Reggimento «Puglia».
Su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, sono state eseguite misure cautelari di cui 7 in carcere e 9 ai domiciliari su un totale di 51 indagati. Gli arrestati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina con armi, tentata estorsione, incendio, lesioni personali aggravate dalla deformazione dell’aspetto e altro, con l’aggravante del metodo mafioso.
Tutto è cominciato nel giugno del 2020 con l’arresto in flagranza per spaccio di stupefacenti avvenuto a Galatone di un giovane nato nel 1999. Le successive investigazioni avviate dai militari dell’Arma hanno consentito di individuare l’esistenza di due filoni parallel ed in costante contatto, che si spartivano le due principali aree di spaccio della zona ionica del Salento, suddivise tra Nardò e Gallipoli. Quello che sembrava un’attività apparentemente isolata si è rivelata ben presto la punta dell’iceberg di due strutture criminali ramificate, ben suddivise sui rispettivi territori, capaci di piazzare gradi quantitativi di droga. In particolare, l’organizzazione che operava sull’area di Nardò è risultata caratterizzata da una struttura verticistica in grado di gestire una sistematica attività di spaccio di stupefacenti aggravata dal tipico ricorso alla violenza, in perfetto stile mafioso anche mediante l’utilizzo di armi, finalizzata tanto al recupero dei crediti derivanti dalla cessione di stupefacente, quanto al controllo del territorio ed al conseguente riconoscimento del proprio potere sull’intera piazza neretina.
Sono stati alcuni episodi a destare l’attenzione degli inquirenti. Un caso eclatante è stato quando,dopo un prelievo di denaro presso un bancomat, una vittima era stata avvicinata da alcuni individui armati che, con violenza e minaccia, la costringevano a cedere il controllo della propria auto.
Durante il tragitto, la vittima veniva colpita con schiaffi e minacciata con una pistola puntata alla gamba destra e al volto, fino a essere portata in un luogo isolato, dove i malviventi la derubavano di una somma in contanti di 350 euro e delle chiavi dell’auto.
Uno degli aggressori esplodeva successivamente due colpi d’arma da fuoco in direzione della macchina, uno dei quali colpiva lo sportello dal lato del conducente.
In un'altra circostanza invece, nei pressi di un bar di Nardò, una vittima era stata aggredita da uno dei sodali in modo violento, colpendola più volte con una violenza inaudita e sproporzionata anche dopo che la stessa era caduta al suolo con calci e pugni al volto, abbandonandolo per terra e causandogli la deformazione e lo sfregio permanente del viso.
Per mesi i Carabinieri hanno seguito le tracce delle due strutture criminose, intrecciando intercettazioni, pedinamenti, osservazioni discrete e perfino ricognizioni aeree. Un lavoro paziente che ha svelato un traffico continuo di cocaina, eroina, marijuana e hashish, smerciati non solo nei centri abitati ma anche nelle località marine più frequentate della zona.
Nell’organizzazione, un ruolo di primo piano è stato rivestito anche dalle donne di famiglia. Alcune avevano ruoli centrali, come referenti sia per il rifornimento dei pusher sia per lo spaccio al dettaglio. Altre gestivano lo spaccio e lo stoccaggio della droga, controllavano gli approvvigionamenti e le consegne, alcune avvenute anche alla presenza del figlio minore di una di loro. Spesso utilizzavano automobili di terzi soggetti estranei alla compagine criminale con il compito di “apripista”, agevolando così lo spostamento dello stupefacente.
Un’altra donna vicina al capo gestiva per conto suo i contatti telefonici, organizzava gli incontri con le altre figure di spicco dell’organizzazione e svolgeva, di fatto, il ruolo di “telefonista”. In tali circostanze, adottava cautele particolari al fine di eludere il controllo delle forze dell’ordine, come l’utilizzo di chat dedicate create su piattaforme multimediali di difficile intercettazione (WhatsApp e Telegram).
Nell’azione delle due strutture è stato determinante l’uso della tecnologia e l’ampio ricorso ai sistemi di messaggistica istantanea da parte dei fruitori finali, che contattavano i loro pusher di riferimento per ordinare le dosi. In alcuni casi gli stessi pusher, per assicurarsi della qualità del prodotto ceduto, ricontattavano i clienti per acquisire una “recensione” sullo stupefacente e quindi fidelizzare il cliente.
La droga, chiamata in codice con diversi appellativi che ricordavano cibi o bevande (come ad es. “birra” o “pane fatto in casa”), veniva prelevata da nascondigli sicuri e preparata in piccole dosi prima di essere smerciata ai pusher per la diffusione sul territorio. Un sistema collaudato che ha permesso alle due frange di accumulare ingenti profitti nel Salento ionico, fino all’intervento di oggi.
Il bilancio complessivo dell’operazione è eloquente: dieci arresti in flagranza, il sequestro di quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, che avrebbero potuto inondare il territorio con quasi 5.000 dosi da piazzare al dettaglio.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha ritenuto gravi gli elementi investigativi acquisiti dai Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, ha condiviso l’impostazione accusatoria della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, emettendo dunque l’ordinanza di custodia cautelare a cui il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce ha dato esecuzione nella mattinata di oggi.
Bruxelles mira ad aggirare i veti dell’Ungheria. Csu bavarese contro i giovani rifugiati: «Rivadano al fronte».