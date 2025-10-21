Silvana De Mari Le parlamentari che indossano il velo sono le vere complici degli scempi islamici Laura Boldrini e Nancy Pelosi (Ansa)

Dalla Boldrini a Nancy Pelosi: tutte in fila a prostrarsi di fronte ai folli dettami degli imam. Dimenticando le povere vittime.Sono stata in molti Paesi islamici negli anni ‘70 e nei primi anni ‘80. Il velo non lo portava quasi nessuna donna. Non ne ho vista nessuna in Tunisia, pochissime in Egitto, molto poche in Indonesia, qualcuna di più in Sudan. Nessuna donna portava il velo in Marocco. Magdi Allam mostra la foto della sua mamma da giovane, con un bel vestito color ciliegia con le maniche corte. Le studentesse a Teheran erano vestite come noi. L’arrivo di Khomeini in Iran, salutato dalle sinistre europee come un salvatore dell’umanità, ha reintrodotto la lapidazione e l’obbligo del velo. La più giovane lapidata iraniana ha 12 anni eppure noi non cacciamo gli iraniani da ristoranti e festival del cinema. È stato l’inizio dell’effetto domino: velo e lapidazione si sono diffusi. Dal 1979, anno della «Rivoluzione islamica», decine di migliaia di donne sono state arrestate per motivi politici, spesso torturate e giustiziate a tal punto che molte di esse sono decedute durante le torture. Il velo si è diffuso ovunque. Non è un simbolo dell’islam, ma è il simbolo dell’islam integralista e aggressivo. Quando la signora Giorgia Meloni parla serenamente con i principi delle dinastia saudita, custodi dei luoghi santi dell’islam, lo fa con la testa scoperta. I custodi dei luoghi santi dell’islam a Gerusalemme sono gli appartenenti alla dinastia hashemita di Giordania e la principessa Rania di Giordania ha la testa scoperta. La signora Melania Trump ha la testa scoperta in Arabia Saudita, la signora Nancy Pelosi si è coperta la testa anche per andare a parlare con un esterrefatto Assad, la cui moglie veste all’occidentale con ovviamente la testa scoperta. Assad le chiese se per caso aveva il raffreddore. La signora Mogherini al velo aggiungeva l’espressione penitente da cagnolino bastonato/europeo cattivo tutte le volte che parlava con un islamico, la signora Bonino metteva il velo sopra il turbante da chemio per chiarire i sensi della sottomissione. And the winner is la signora Boldrini che si copre la testa anche per andare a parlare con l’iman sotto casa. L’obbligo del velo come segno di rispetto non appartiene all’islam ma solo alla sua versione più integralista, il velo non è rispetto, ma sottomissione e riconoscimento della propria inferiorità. Una parlamentare italiana che si copre la testa quando parla con gli islamici sta giustificando tutte le violenze contro le donne senza il velo, dalle botte alle bastonate, dall’arresto delle donne iraniane fino alla lapidazione delle donne afghane e offende profondamente l’Italia. Le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato la quattordicenne Masooumeh dopo aver visionato le telecamere della scuola frequentata dalla giovane: il reato è stato quello di togliere il velo a scuola. Successivamente la ragazza è morta in ospedale a causa di una emorragia vaginale. Per l’organizzazione Center for Human Rights in Iran sarebbe stata violentata e uccisa. È stata cioè stuprata a morte con l’organo sessuale o con oggetti fino a quando i fornici vaginali sono stati sfondati: la morte è arrivata per emorragia e peritonite. Si tratta di una ragazzina di 14 anni. Come lei innumerevoli altre. Considero tutte le donnette occidentali che si coprono la testa davanti agli islamici corresponsabili di questi crimini. Che qualcuna di loro abbia fatto il gesto ridicolo di tagliarsi la ciocchetta di capelli per le donne iraniane è ancora più offensivo. Una donna che faccia una cosa di questo genere deve essere considerata una collaborazionista della violenza islamica contro le donne. Ci sono donne che sono state uccise per non aver portato il velo, ci sono donne che hanno avuto il viso distrutto dall’acido per non aver portato il velo. In Iran è il velo o la morte. Dobbiamo pretendere le dimissioni delle parlamentari che portano il velo: sono collaborazioniste di queste spaventose violenze. Portando il velo hanno affermato che il velo è rispetto per l’islam, che quindi le donne che non lo portano non rispettano l’islam, quindi sono apostate, meritorie di morte. Questo è infinitamente più grave di un peculato. Queste collaborazioniste dell’obbligo del velo devono dimettersi. Sono collaborazioniste di queste violenze tutte le fanciulline che si presentano in televisione col velo a raccontare le solite tre fregnacce: è la mia identità, è una scelta spirituale, è una forma di libertà. Ma perché permettiamo alle collaborazioniste dell’assassinio di tutte le adolescenti iraniani stuprate a morte, di quelle afgane ammazzate a pietrate per non parlare di tutte le donne che sono state punite con il fuoco o l’acido per non aver portato il velo, di andare a squittire le loro fesserie in televisione?