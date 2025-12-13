True Stefano Graziosi Putin si fermerà solo se Kiev lascia il Donbass

Sergio Mattarella: «Chi muove guerra non può evocare la pace». Giorgia Meloni lunedì a Berlino al vertice con Volodymyr Zelensky.Resta per il momento aggrovigliato il processo di pace in Ucraina. Donald Trump si è mostrato disponibile verso delle garanzie di sicurezza nei confronti di Kiev ma ha al contempo ammesso che un accordo tra i belligeranti sia più lontano del previsto. «Daremmo una mano con la sicurezza perché è, credo, un fattore necessario», ha dichiarato il presidente americano, per poi aggiungere: «Pensavo che fossimo molto vicini a un accordo con la Russia. Pensavo che fossimo molto vicini a un accordo con l’Ucraina. In realtà, a parte il presidente Zelensky, la gente ha apprezzato l’idea dell’accordo».L’inquilino della Casa Bianca non ha infine del tutto escluso la partecipazione statunitense all’incontro in programma oggi a Parigi sulla crisi ucraina. «Vedremo se partecipare o meno all’incontro», ha detto Trump. «Parteciperemo all’incontro di sabato in Europa se pensiamo che ci siano buone probabilità. E non vogliamo perdere troppo tempo se pensiamo che sia negativo», ha proseguito.«Il nostro obiettivo è avere una base comune solida per i negoziati. Questo terreno comune deve unire ucraini, americani ed europei», ha affermato, sempre ieri, un funzionario francese. «Ciò dovrebbe consentirci, insieme, di fare un’offerta negoziale, un’offerta di pace solida e duratura che rispetti il diritto internazionale e gli interessi sovrani dell’Ucraina, un’offerta che i negoziatori americani sono disposti a presentare ai russi», ha continuato. Nel frattempo, il governo tedesco ha confermato che Volodymyr Zelensky prenderà parte a un vertice sull’Ucraina che si terrà lunedì a Berlino: un vertice a cui è attesa anche Giorgia Meloni.In questo quadro, il presidente ucraino ha diffuso un proprio video, registrato nella città di Kupiansk. «Oggi è estremamente importante ottenere risultati in prima linea affinché l’Ucraina possa ottenere risultati nella diplomazia», ha affermato. Dall’altra parte, secondo il Financial Times, il piano di pace attualmente in discussione tra americani e ucraini prevedrebbe un’adesione di Kiev all’Ue entro gennaio 2027. In tutto questo, il primo ministro ucraino, Yulia Svyrydenko, ha reso noto che, ieri, la delegazione di Kiev e quella di Washington hanno tenuto una nuova tornata di colloqui dedicati alla ricostruzione dell’Ucraina.Sta frattanto trapelando un certo irrigidimento da parte di Mosca. «Non abbiamo visto le versioni riviste delle bozze americane. Quando le vedremo, potremmo non apprezzare molte cose: questa è la mia sensazione», ha affermato il consigliere presidenziale russo, Yuri Ushakov. «Un cessate il fuoco potrà avvenire solo dopo il ritiro delle truppe ucraine», ha continuato, riferendosi al Donbass. «Se non attraverso negoziati, allora con mezzi militari, questo territorio passerà sotto il pieno controllo della Federazione russa. Tutto il resto dipenderà interamente da questo», ha altresì specificato. Ushakov ha anche respinto la proposta, avanzata da Zelensky, di tenere un referendum sul futuro del Donbass. «Il Donbass è russo. Tutto il Donbass è russo», ha detto. Nel frattempo, ieri Vladimir Putin si è incontrato ad Ashgabat con Recep Tayyip Erdogan. Nell’occasione, il presidente turco ha proposto «l’attuazione di un cessate il fuoco limitato, mirato principalmente agli impianti energetici e ai porti». Il sultano ha anche precisato che Ankara sta «seguendo i processi negoziali volti a porre fine alla guerra» e che è «pronta a ospitare colloqui in tutti i formati all’interno di questo quadro».In tutto questo, sempre ieri, il Washington Post ha rivelato che, in occasione del suo soggiorno negli Stati Uniti per i colloqui diplomatici, il capo delegazione ucraino, Rustem Umerov, ha avuto degli incontri con il direttore dell’Fbi, Kash Patel, e con il suo vice, Dan Bongino. «Alcuni ritengono che Umerov e altri funzionari ucraini abbiano contattato Patel e Bongino nella speranza di ottenere un’amnistia da eventuali accuse di corruzione», ha riferito il quotidiano americano, che ha poi aggiunto: «Altri temono che il canale appena istituito possa essere usato per esercitare pressioni sul governo Zelensky affinché accetti un accordo di pace, proposto dall’amministrazione Trump, che prevede ampie concessioni territoriali per Kiev». Vale a tal proposito la pena di sottolineare come sia Patel che Bongino abbiano manifestato scetticismo, in passato, verso il sostegno statunitense all’Ucraina.In questo quadro, Guido Crosetto ha espresso delusione sul debole ruolo europeo nei negoziati. «Sono molto deluso dal fatto che siano gli Usa che intervengano per trattare una pace nel cuore dell’Europa. Se domani gli Stati europei dicessero che c’è una persona a rappresentare tutto il negoziato, né Trump né la Russia potrebbero dire di no», ha detto il ministro della Difesa. «Il principio non può essere muovere guerra per fare la pace: è paradossale. Appare insensata la pace evocata da parte di chi, muovendo guerra, pretende in realtà di imporre le proprie condizioni», ha inoltre affermato, riferendosi alla Russia, Sergio Mattarella, che ha anche auspicato che l’Ucraina sia coinvolta nel processo d’integrazione Ue. «L’Europa e l’Italia restano saldamente al fianco dell’Ucraina e del suo popolo», ha altresì detto il capo dello Stato. Si registrano frattanto tensioni tra Roma e Mosca. «Le relazioni fra Italia e Russia stanno attraversando la crisi peggiore dalla fine della Seconda guerra mondiale», ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo cui l’Italia sarebbe «oggetto di pressioni da parte della Nato e del mondo anglosassone».