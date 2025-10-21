Paolo Di Carlo
2025-10-21

Irg 2025: le imprese hanno perso influenza

True
Fernando Napolitano, amministratore delegato di Irg

Alla conferenza internazionale, economisti e manager da tutto il mondo hanno discusso gli equilibri tra Europa e Stati Uniti. Lo studio rivela un deficit globale di forza settoriale, potere mediatico e leadership di pensiero, elementi chiave che costituiscono il dialogo tra imprese e decisori pubblici.

irg 2025

La libertà manda in tilt i talebani del gender

iStock
Contro il consenso informato dei genitori sui corsi arcobaleno nelle scuole parte la crociata dei paladini dell’autodeterminazione assoluta. Che scompare magicamente quando si tratta di scegliere se far indottrinare i propri figli da sedicenti esperti di sessualità.
gender scuola

Netflix racconta il caso del Mostro di Firenze

True
«Il Mostro» (Netflix)

Con Il Mostro, Stefano Sollima ricostruisce su Netflix la lunga scia di delitti che insanguinò la provincia toscana tra gli anni Sessanta e Ottanta. Una serie rigorosa, priva di finzione, che restituisce l’inquietudine di un Paese senza risposte.

il mostro - netflix

Le parlamentari che indossano il velo sono le vere complici degli scempi islamici

Laura Boldrini e Nancy Pelosi (Ansa)
Dalla Boldrini a Nancy Pelosi: tutte in fila a prostrarsi di fronte ai folli dettami degli imam. Dimenticando le povere vittime.
velo

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «L'Italia è piena zeppa di casi come quello di Garlasco»

Ecco #DimmiLaVerità del 21 ottobre 2025. Ospite Fabio Amendolara. L'argomento del giorno è: "Gli ultimi sviluppi del caso di Garlasco".

carlo tarallo dimmi la verità podcast
