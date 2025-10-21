Suicidio assistito, in agguato a destra la solita tentazione del male minore

2025-10-21
Esponenti della maggioranza vogliono una legge che fissi dei paletti, ma è un’illusione.Diversi parlamentari della maggioranza ritengono necessaria una legge sul suicidio assistito come «male minore» rispetto a un’eventuale futura legge radicale. Per via delle sentenze della Consulta, dicono, non intervenendo, si contribuirebbe comunque alla morte di coloro che ottengono l’aiuto a morire a legislazione vigente, dunque legiferare servirebbe almeno a regolare il fenomeno, a mettere dei solidi «paletti». In realtà è meglio il medico che non interviene e sceglie di non somministrare del veleno a un paziente, anche se non fa niente per salvarlo. Così non diventa complice della sua morte. Una qualsiasi regolamentazione del suicidio assistito equivale invece a prescrivere quel veleno, rendendo il Parlamento - e quindi il popolo - corresponsabili del gesto. Bisogna aiutare chi soffre, non offrire per legge la morte come soluzione. È questo il futuro che vogliamo? Una società che sopprime i fragili invece di tendergli la mano? Una nuova normativa proprio non serve. Gli strumenti per rifiutare le cure esistono già: la legge 219/2017 consente di interrompere trattamenti, e lo stesso permette il codice deontologico medico. Quanto ai «paletti», l’esperienza della legge 40/2004 sulla fecondazione artificiale ci ha insegnato quanto sia facile farli cadere per via giurisprudenziale e amministrativa.Ogni legge ha un valore pedagogico: ciò che è legale appare giusto, persino auspicabile. Una norma che legittima la morte induce malati e anziani a credere che il suicidio sia l’unica via accettabile. La stessa Consulta, con le sentenze n. 135/2024 e n. 66/2025, avverte che una legge potrebbe aumentare il rischio di abusi e pressione sociale sui più fragili. In sintesi: una legge nata per «limitare» i casi finirebbe per aumentarli.Una sproporzione è evidente: in Italia si contano 4.000 suicidi l’anno, 11 al giorno, e i suicidi tra i giovani crescono di anno in anno, ma il dramma resta ignorato. Al contrario, i pochi casi di suicidio «assistito» ottengono enorme visibilità, come fossero un’emergenza nazionale. È un paradosso che serve a spostare l’attenzione dalla prevenzione alla «soluzione rapida»: eliminare chi soffre.Lo Stato trascura vere emergenze. Secondo uno studio della Bocconi, il 77% dei malati adulti (e fino all’85% dei bambini, secondo la Società italiana di pediatria) non riceve cure palliative, nonostante ne abbia diritto. Che libertà è «scegliere» la morte, senza offrire la possibilità di vivere senza dolore? A ciò si aggiunge che tra oltre 2 milioni di disabili gravi, solo uno su cinque, riceve l’assistenza domiciliare necessaria. Un sistema frammentato e diseguale, denunciato dall’Istat stesso. Invece di intervenire su queste vere emergenze si preferisce facilitare il suicidio?Si sostiene il principio di autodeterminazione. Ma lo Stato limita le libertà individuali ogni giorno, imponendo casco, cinture di sicurezza eccetera, per proteggere la vita. Dovremmo accettare il suicidio dei depressi o lasciar morire di fame gli anoressici? Non lo facciamo perché sappiamo che la vita è un bene da tutelare, anche contro le spinte autodistruttive dei singoli, che sono sempre indice di fragilità, di una condizione che toglie lucidità se non proprio la capacità di intendere e di volere. Chi chiede di morire, del resto, non è libero: è disperato. Lo scrisse anche DJ Fabo nella sua ultima lettera: «Vivo nella sofferenza e nella disperazione, non trovando più senso nella mia vita». Era una richiesta di morte o un grido d’aiuto?Ciò che accade all’estero mostra che fatta la legge, i paletti crollano. Dai malati terminali si passa a disabili, malati psichici e alcolisti. In Olanda, un’eutanasia su cinque avviene senza consenso e Noa Pothoven, a 17 anni, ha ottenuto l’eutanasia per gli abusi subiti da bambina. In Belgio, la ventitreenne Shanti De Corte è stata soppressa per depressione. In California a Stephanie Packer, madre di quattro figli, è stata negata la chemioterapia ma offerto il suicidio assistito. In Canada, nel 2016 si contarono 1.018 morti per eutanasia; nel 2023 sono diventati 15.343. E infine, nonostante la propaganda, solo 13 Paesi su 194 nel mondo hanno legalizzato eutanasia o suicidio assistito. Davvero vogliamo essere il quattordicesimo?Anch’io, malato di cancro al pancreas, ho conosciuto dolori insopportabili e la paura di vivere nella sofferenza. Ho pensato fosse meglio farla finita. Poi, grazie alle cure palliative, all’amore di mia moglie e alla presenza degli amici ho resistito. Se allora fosse esistita una legge sul suicidio assistito, avrei potuto compiere un gesto di cui non mi sarei più potuto pentire.
2025-10-21
Sarkozy in carcere scortato da Carla. Ricorso dei legali. I fan: «Liberatelo»
2025-10-21
La ricca vedova e il legale in miseria: il re del thriller torna a conquistarci
John Grisham (Ansa)
John Grisham, come sempre, tiene incollati alle pagine. Il protagonista del suo nuovo romanzo, un avvocato di provincia, ha tra le mani il caso più grosso della sua vita. Che, però, lo trascinerà sul banco degli imputati.
2025-10-21
Irg 2025: le imprese hanno perso influenza
True
Fernando Napolitano, amministratore delegato di Irg
Alla conferenza internazionale, economisti e manager da tutto il mondo hanno discusso gli equilibri tra Europa e Stati Uniti. Lo studio rivela un deficit globale di forza settoriale, potere mediatico e leadership di pensiero, elementi chiave che costituiscono il dialogo tra imprese e decisori pubblici.
Stamani, presso l’università Bocconi di Milano, si è svolta la conferenza internazionale Influence, Relevance & Growth 2025, che ha riunito economisti, manager, analisti e rappresentanti istituzionali da tutto il mondo per discutere i nuovi equilibri tra Europa e Stati Uniti. Geopolitica, energia, mercati finanziari e sicurezza sono stati i temi al centro di un dibattito che riflette la crescente complessità degli scenari globali e la difficoltà delle imprese nel far sentire la propria voce nei processi decisionali pubblici.
Particolarmente attesa la presentazione del Global 200 Irg, la prima ricerca che misura in modo sistematico la capacità delle imprese di trasferire conoscenza tecnica e industriale ai legislatori e agli stakeholder, contribuendo così a politiche più efficaci e fondate su dati concreti. Lo studio, basato sull’analisi di oltre due milioni di documenti pubblici elaborati con algoritmi di Intelligenza artificiale tra gennaio e settembre 2025, ha restituito un quadro rilevante: solo il 2% delle aziende globali supera la soglia minima di «fitness di influenza», fissata a 20 punti su una scala da 0 a 30. La media mondiale si ferma a 13,6, segno di un deficit strutturale soprattutto in tre dimensioni chiave (forza settoriale, potere mediatico e leadership di pensiero) che determinano la capacità reale di incidere sul contesto regolatorio e anticipare i rischi geopolitici.
Dai lavori è emerso come la crisi di influenza non riguardi soltanto le singole imprese, ma l’intero ecosistema economico e politico. Un tema tanto più urgente in una fase segnata da tensioni commerciali, transizioni energetiche accelerate e carenze di competenze nel policy making.
Tra gli interventi più significativi, quello di Ken Hersh, presidente del George W. Bush Presidential Center, che ha analizzato i limiti strutturali delle energie rinnovabili e le prospettive della transizione energetica. Sir William Browder, fondatore di Hermitage Capital, ha messo in guardia sui nuovi rischi della guerra economica tra Occidente e Russia, mentre William E. Mayer, chairman emerito dell’Aspen Institute, ha illustrato le ricadute della geopolitica sui mercati finanziari. Dal fronte italiano, Alessandro Varaldo ha sottolineato che, dati alla mano, non ci sono bolle all’orizzonte e l’Europa ha tutti gli ingredienti a patto che si cominci un processo per convincere i risparmiatori a investire nelle economia reale. Davide Serra ha analizzato la realtà Usa e come Donald Trump abbia contribuito a risvegliarla dal suo torpore. Il dollaro è molto probabilmente ancora sopravvalutato. Thomas G.J. Tugendhat, già ministro britannico per la Sicurezza, ha offerto infine una prospettiva preziosa sul futuro della cooperazione tra Regno Unito e Unione Europea.
Un messaggio trasversale ha attraversato tutti gli interventi: l’influenza non si costruisce in un solo ambito, ma nasce dall’integrazione tra governance, innovazione, responsabilità sociale e capacità di comunicazione. Migliorare un singolo aspetto non basta. La ricerca mostra una correlazione forte tra innovazione e leadership di pensiero, così come tra responsabilità sociale e cittadinanza globale: competenze che, insieme, definiscono la solidità e la credibilità di un’impresa nel lungo periodo.
Per Stefano Caselli, rettore della Bocconi, la sfida formativa è proprio questa: «Creare leader capaci di tradurre la competenza tecnica in strumenti utili per chi governa».
«L’Irg non è un nuovo indice di reputazione, ma un sistema operativo che consente alle imprese di aumentare la protezione del valore dell’azionista e degli stakeholder», afferma Fernando Napolitano, ad di Irg. «Oggi le imprese operano in contesti dove i legislatori non hanno più la competenza tecnica necessaria a comprendere la complessità delle industrie e dei mercati. Serve un trasferimento strutturato di conoscenza per evitare policy inefficaci che distruggono valore».
iStock
Contro il consenso informato dei genitori sui corsi arcobaleno nelle scuole parte la crociata dei paladini dell’autodeterminazione assoluta. Che scompare magicamente quando si tratta di scegliere se far indottrinare i propri figli da sedicenti esperti di sessualità.