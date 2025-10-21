Matteo Ghisalberti
2025-10-21

Sarkozy in carcere scortato da Carla. Ricorso dei legali. I fan: «Liberatelo»

Nicolas Sarkozy e Carla Bruni (Getty Images)
L’ex presidente francese da oggi è in cella con una condanna in primo grado per associazione a delinquere. Nel 2011, quando era al potere, sghignazzava in Europa con l’amica Merkel sull’Italia e il governo Berlusconi.
sarkozy

La ricca vedova e il legale in miseria: il re del thriller torna a conquistarci

John Grisham (Ansa)
John Grisham, come sempre, tiene incollati alle pagine. Il protagonista del suo nuovo romanzo, un avvocato di provincia, ha tra le mani il caso più grosso della sua vita. Che, però, lo trascinerà sul banco degli imputati.
john grisham

Suicidio assistito, in agguato a destra la solita tentazione del male minore

iStock
Esponenti della maggioranza vogliono una legge che fissi dei paletti, ma è un’illusione.
pro vita

Irg 2025: le imprese hanno perso influenza

True
Fernando Napolitano, amministratore delegato di Irg

Alla conferenza internazionale, economisti e manager da tutto il mondo hanno discusso gli equilibri tra Europa e Stati Uniti. Lo studio rivela un deficit globale di forza settoriale, potere mediatico e leadership di pensiero, elementi chiave che costituiscono il dialogo tra imprese e decisori pubblici.

irg 2025

La libertà manda in tilt i talebani del gender

iStock
Contro il consenso informato dei genitori sui corsi arcobaleno nelle scuole parte la crociata dei paladini dell’autodeterminazione assoluta. Che scompare magicamente quando si tratta di scegliere se far indottrinare i propri figli da sedicenti esperti di sessualità.
gender scuola
