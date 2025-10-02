Fabio Amendolara
2025-10-02

Ricatti ai migranti e frode: arresti nella coop

Ricatti ai migranti e frode: arresti nella coopplay icon
(Arma dei Carabinieri)
Pistoia, ospiti affamati e carenze sanitarie nei centri di accoglienza gestiti dalla Desy in più province: cinque misure cautelari. Emesse fatture per servizi mai eseguiti (come i corsi di italiano), nessuna diaria ai richiedenti asilo. Sequestrati 720.000 euro.
Subscribe
pistoia coop migranti

San Siro, Sala lascia per strada 40 milioni

San Siro, Sala lascia per strada 40 milioni
Beppe Sala (Imagoeconomica)
Opere di manutenzione non realizzate, canoni sospesi per il Covid e oggetto di contenzioso, imposte sulla pubblicità mai riscosse. Inter e Milan si comprano lo stadio a prezzo di «svendita» pur avendo debiti da capogiro con il Comune. Ma per Mr. Expo è tutto ok.
Subscribe
san siro

Claudio Del Monaco: «Alla lirica italiana d’oggi manca la tecnica»

Claudio Del Monaco: «Alla lirica italiana d’oggi manca la tecnica»
Claudio Del Monaco (Ansa)
Il figlio di Mario, leggendario tenore: «La sua voce “copriva” la Callas, e a lei dava fastidio. Pavarotti gli chiedeva consigli I maestri di canto insegnano la musica, ma non il metodo. E così per il repertorio spinto siamo costretti a chiamare russi e bulgari».
Subscribe
claudio del monaco

Segregata fino alle nozze combinate

Segregata fino alle nozze combinate
(IStock)
Rimini, arrestati due genitori originari del Bangladesh: la figlia 18enne maltrattata e riportata in patria con l’inganno perché già «promessa» a un signore benestante.
Subscribe
immigrazione violenza donne

Liberato il campo rom dei baby killer. Per svegliare Sala ci voleva il morto

Liberato il campo rom dei baby killer. Per svegliare Sala ci voleva il morto
(Imagoeconomica)
Blitz dei vigili nell’accampamento milanese di via Selvanesco, dove abitavano i quattro ragazzini che ad agosto hanno investito una donna con l’auto rubata. Altri 10 in comunità. «Né igiene né scuola».
Subscribe
sgombero rom
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy