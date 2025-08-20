Pierangelo Maurizio
2025-08-20

Viva Pippo, uomo esigente ma umile

Viva Pippo, uomo esigente ma umile
Pippo Baudo (Getty Images)
Baudo era uno stacanovista, chiedeva tanto a sé e agli altri. Dopo Mediaset accettò di rientrare in Rai dal garage conducendo un quiz: lo davano per finito, eppure risorse.
Subscribe
pippo baudo

Così il beato «lavora» anche dopo la morte

Così il beato «lavora» anche dopo la morte
Carlo Acutis (Ansa)
  • Dal prete a cui appare in sogno al blogger convertito, fino alla giovane costaricana guarita inspiegabilmente. All’evento annuale di Comunione e liberazione una mostra racconta i miracoli che hanno garantito a Carlo Acutis l’ingresso nella schiera dei santi.
  • Al Meeting di Cl, la testimonianza di chi non è scappato dalla persecuzione islamica.

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
carlo acutis

Minacce islamiche alla Cisint per le moschee: «Ti taglio la gola»

Minacce islamiche alla Cisint per le moschee: «Ti taglio la gola»
L'ex sindaco di Monfalcone Anna Cisint (Imagoeconomica)
Bengalese radicalizzato contesta la stretta dell’ex sindaco ai luoghi di culto irregolari.
Subscribe
cisint minacce islamici

Il taser è una scusa, vogliono abolire la polizia

Il taser è una scusa, vogliono abolire la polizia
(Imagoeconomica)
Le polemiche per i due casi di decesso di persone raggiunte dalla scossa elettrica emessa dal dispositivo nascondono l’odio di molti esponenti dell’opposizione verso le forze dell’ordine. Un copione già usato contro le armi da fuoco e le manette.
Subscribe
taser divieto

La Corte di Strasburgo condanna l’Italia: la lunga battaglia di un padre

True
La Corte di Strasburgo condanna l’Italia: la lunga battaglia di un padre
iStock

Di fronte alla recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, l’Italia riconosce – seppure in modo tardivo e parziale – le violazioni subite da Giuseppe Apadula, padre che per oltre un decennio ha lottato per vedere suo figlio. Una vicenda dolorosa che solleva interrogativi profondi sulla tenuta del sistema giudiziario, sul ruolo delle istituzioni e sull’influenza della politica.

Subscribe
il caso apadula
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy