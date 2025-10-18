Mark Lowe
2025-10-18

I Tomahawk non bastano: servono gli 007

Legacy codes
Oltreoceano si valuta di potenziare la deterrenza. Per colpire in profondità però occorrono dati d’intelligence.
tomahawk ucraina

Le ostetriche abortiscono l’idea di Crisanti

Le ostetriche abortiscono l’idea di Crisanti
Andrea Crisanti (Ansa)
Levata di scudi delle levatrici contro la proposta del dem di far praticare pure a loro le interruzioni di gravidanza. Il senatore dava per scontato il benestare, ma ieri è arrivato lo schiaffo dagli Ordini: «Insuperabili criticità, totalmente estranei al progetto».
ostetriche crisanti

Piangono per lo stop ai corsi gender ma il lutto vero è per i fondi saltati

Piangono per lo stop ai corsi gender ma il lutto vero è per i fondi saltati
(IStock)
Ira Pd per il divieto di educazione sessuale alle medie: «Valditara e Roccella siano auditi dalla bicamerale sul femminicidio». Proibendo l’indottrinamento, il ddl impedisce de facto agli «esperti» di avere finanziamenti.
scuola gender

Incontro Trump-Putin in Ungheria. L’Ue fa i capricci, poi cala le brache

Incontro Trump-Putin in Ungheria. L’Ue fa i capricci, poi cala le brache
Vladimir Putin e Donald Trump (Getty images)
Prima protesta, dopo Bruxelles accoglie «con favore» il summit da Orbán: «Nessun divieto di viaggio». La Corte penale strepita: «Arrestare lo zar». I magiari invece se ne infischiano: «Lo aspettiamo con rispetto».
trump putin

The Donald riceve Zelensky: «Missili a lungo raggio? Spero non ci sia bisogno»

The Donald riceve Zelensky: «Missili a lungo raggio? Spero non ci sia bisogno»
Volodymyr Zelensky (Ansa)
Faccia a faccia a Washington. L’ucraino: fiducia nel presidente Il tycoon: «Vlad vuole l’accordo, ma per ora niente trilaterali».
volodymyr zelensky putin italia
