Ignazio Mangrano
2025-12-15

Elettrico al palo: Ue sotto pressione per rivedere le regole

iStock
Secondo un’analisi della Fondazione Eni Enrico Mattei, la decarbonizzazione dell’auto europea stenta: le vendite elettriche sono ferme al 14%, le batterie e le infrastrutture sono arretrate. E mentre Germania e Italia spingono per una maggiore flessibilità, la Commissione europea valuta la revisione normativa.
auto elettriche ue
«Trump indossa le nostre cravatte»

Maurizio e Alessandro Marinella (Ansa)
Il manager della storica sartoria di Napoli Alessandro Marinella: «Donald offrì a nonno e papà di aprire un negozio nel suo grattacielo a New York, dissero di no. Ora ci ha scritto per ringraziarci dei regali. Berlusconi ordinava 6.000 pezzi alla volta».

L’anno prossimo fanno 112. Era il 1914, quando Eugenio Marinella, nel cuore di Napoli, fondava quella che sarebbe diventata una delle più famose aziende tessili italiane. Rinomata per le cravatte, ma ormai specializzata in una vasta gamma di prodotti per uomo e donna. In questo periodo, persino decorazioni natalizie in seta. Il testimone di questa tradizione, oggi, è nelle mani di Maurizio e di suo figlio Alessandro, 30 anni, general manager di E. Marinella. Reduce da una grande soddisfazione professionale.

marinella
«Roma Sotterranea»: il viaggio tra storia e infrastrutture della Capitale

iStock
Il documentario Roma Sotterranea, in onda su History Channel, esplora i cantieri della Linea C tra scoperte archeologiche straordinarie e sfide ingegneristiche, mostrando come la storia millenaria di Roma influenzi la crescita infrastrutturale della città.

Non in superficie, ma sotto strade che l'arte, la storia, l'abitudine ci ha insegnato a riconoscere senza l'ombra del dubbio, con la familiarità e la sicurezza che si riserva alla propria casa. Roma Sotterranea - Una metro nella storia, in onda in esclusiva su History Channel nella prima serata di lunedì 15 dicembre, non è un viaggio alla scoperta delle bellezze della Capitale.

roma sotterranea - una metro nella storia

Dimmi La Verità | Etel Sigismondi (Fdi): «I numeri record di Atreju»

Ecco #DimmiLaVerità del 15 novembre 2025. Con il senatore di Fdi Etel Sigismondi commentiamo l'edizione dei record di Atreju.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

VOTAntonio | Giorgia, Elly e l’anatema morettiano

VOTAntonio | Giorgia, Elly e l’anatema morettianoplay icon

La risposta alla scoppiettante Atreju è stata una grigia assemblea piddina

votantonio antonio rossitto
