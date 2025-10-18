Francesco Bonazzi
2025-10-18

Le ostetriche abortiscono l’idea di Crisanti

Andrea Crisanti (Ansa)
Levata di scudi delle levatrici contro la proposta del dem di far praticare pure a loro le interruzioni di gravidanza. Il senatore dava per scontato il benestare, ma ieri è arrivato lo schiaffo dagli Ordini: «Insuperabili criticità, totalmente estranei al progetto».
ostetriche crisanti

Piangono per lo stop ai corsi gender ma il lutto vero è per i fondi saltati

(IStock)
Ira Pd per il divieto di educazione sessuale alle medie: «Valditara e Roccella siano auditi dalla bicamerale sul femminicidio». Proibendo l’indottrinamento, il ddl impedisce de facto agli «esperti» di avere finanziamenti.
scuola gender

I Tomahawk non bastano: servono gli 007

Legacy codes
Oltreoceano si valuta di potenziare la deterrenza. Per colpire in profondità però occorrono dati d’intelligence.
tomahawk ucraina

Incontro Trump-Putin in Ungheria. L’Ue fa i capricci, poi cala le brache

Vladimir Putin e Donald Trump (Getty images)
Prima protesta, dopo Bruxelles accoglie «con favore» il summit da Orbán: «Nessun divieto di viaggio». La Corte penale strepita: «Arrestare lo zar». I magiari invece se ne infischiano: «Lo aspettiamo con rispetto».
trump putin

The Donald riceve Zelensky: «Missili a lungo raggio? Spero non ci sia bisogno»

Volodymyr Zelensky (Ansa)
Faccia a faccia a Washington. L’ucraino: fiducia nel presidente Il tycoon: «Vlad vuole l’accordo, ma per ora niente trilaterali».
volodymyr zelensky putin italia
