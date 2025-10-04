Maria Vittoria Galassi
2025-10-04

Piovono droni, ma nessuno ha la «firma» di Vladimir: Oslo arresta tre tedeschi

Vladimir Putin (Ansa)
Nuovi sospetti sulla Russia dopo un sorvolo in Germania: aerei fermi a Monaco. Il ministro dell’Interno: «Campanello d’allarme». E Mark Rutte getta benzina sul fuoco.
droni

Il killer di Manchester era un siriano in libertà su cauzione per stupro

Jihad Al-Shamie, lo stragista di Manchester (Ansa)
L’attentatore, Jihad Al-Shamie, aveva 35 anni ed era divenuto cittadino britannico nel 2006. Durante l’attacco alla sinagoga, un morto e un ferito sarebbero stati colpiti dagli agenti. Vicepremier contestato alla veglia.
attentato manchester

Sanità emiliana, 572 morti per codici errati

Ambulanze a Bologna (Getty)
La sottovalutazione dei rischi durante le chiamate al 118 che ha provocato l’ecatombe è l’emblema del disastro di un modello allo sbando. Le ambulanze viaggiano «al buio» per la mancanza del Gps e il Rizzoli chiude le sale operatorie per risparmiare.
sanità bologna

Tommasi, il giornalista così «buono» che godeva a vessare i non vaccinati

Saverio Tommasi con la Global Sumud Flotilla
Mentre andava da chi è senza cibo, ha pubblicato una raccolta fondi per lanciare il suo ristorante. Durante la pandemia vessava chi non era dotato del green pass.
saverio tommasi flotilla

Tel Aviv denuncia la Flotilla: «A bordo nessun aiuto per gli abitanti della Striscia»

Un militare israeliano a bordo di una delle imbarcazioni della Flotilla (Ansa)
Agli attivisti, che ora si trovano in carcere, non verranno più restituite le navi. Dall’Italia parte una nuova imbarcazione con oltre 100 operatori sanitari e reporter.
israele flotilla
