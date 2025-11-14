2025-11-14
Il centrodestra Ue frega le sinistre. Purgata la norma green anti imprese
La saldatura tra Ppe, Ecr e Patrioti consente di rivedere le regole sulla due diligence che avrebbero affossato la nostra industria. Socialisti e Verdi, in fibrillazione per la nuova «maggioranza», attaccano il voto segreto.La maggioranza Ursula si spacca sulla due diligence e per la prima volta si rompe il «cordone sanitario» a Bruxelles. Il Parlamento europeo ha approvato con 382 voti a favore, 249 contrari e 13 astenuti il compromesso promosso dal Ppe sulla semplificazione delle direttive sugli obblighi di due diligence e reportistica ambientale per le aziende. Il testo è stato approvato con una maggioranza composta dal Ppe insieme con l’Ecr e i gruppi delle destre Patrioti per l’Europa e Europa delle Nazioni sovrane. La maggioranza Ursula composta da Ppe, Socialisti, Liberali e Verdi si sgretola sul muro delle follie green. Quella rivista è considerata una delle leggi più controverse del von der Leyen I. Il testo nella versione originale impone alle imprese di verificare l’intera catena di fornitura per prevenire violazioni dei diritti umani e ambientali.«Oggi è il giorno della fine della burocrazia europea», esulta il leader del Ppe Manfred Weber. «Il Ppe ha promesso di ridurre la burocrazia, semplificare le regole ed eliminare gli oneri inutili per le aziende: e l’abbiamo fatto. Per un futuro europeo luminoso per i suoi innovatori, lavoratori e imprenditori». Dopo vari tentativi di sintesi con la maggioranza, i popolari hanno infine deciso di abbandonare i socialisti e rivolgersi alla destra europea per far passare il testo che farà da base al negoziato con i governi Ue per sigillare la versione finale. Ora la palla passerà alle trattative tra Parlamento e Consiglio Ue, al via già martedì 18 novembre. Le soglie d’applicazione della direttiva si alzano alle aziende con oltre 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato, si elimina l’obbligo dei piani di transizione climatica e si sostituiscono le responsabilità dirette con sanzioni pecuniarie. Anche la norma sulla rendicontazione ambientale è stata alleggerita: l’obbligo scatterà solo per le aziende con più di 1.750 dipendenti e 450 milioni di fatturato. Si salvano così le Pmi europee. «Per la prima volta una maggioranza di centrodestra, composta dal Ppe, dall’Ecr, dai Patrioti e dall’Esn, ha adottato un atto legislativo», gioisce il copresidente dell’Ecr, Nicola Procaccini, spiegando che si tratta di «una novità assoluta, perché fino ad oggi si erano già registrate maggioranze di centrodestra, ma mai era stato adottato un atto legislativo da una maggioranza simile». Secondo Carlo Fidanza, «per i prossimi passi nel percorso di semplificazione lo schema non potrà che essere lo stesso», perché «la sinistra è nemica dell’impresa, nemica delle piccole e medie imprese, nemica della semplificazione burocratica». Rivendicano il successo anche i Patrioti, per i quali il voto di oggi «rompe l’impasse della vecchia coalizione e apre la strada alla rimozione della camicia di forza del Green deal con un programma orientato alla competitività. Abbiamo dimostrato che un’altra maggioranza, e un’altra politica per l’Europa, è possibile. Questo è solo l’inizio». Opposta la reazione di socialisti e verdi, che interpretano l’accaduto come una resa politica che «svuota di significato il Green deal». «Ennesimo tradimento della fiducia dei cittadini: la destra, pur di fare un favore alle multinazionali, preferisce allearsi con l’estrema destra e lasciare indietro tutte quelle imprese che avevano investito su sostenibilità e due diligence. Le modifiche alle direttive annacquano i piani di transizione climatica e abbattono la responsabilità civile delle aziende». Il voto svoltosi a scrutinio segreto ha probabilmente reso più facile la vita ai popolari, che si sono sentiti più liberi di votare con i Patrioti. Il resto della maggioranza ha avuto una reazione maldestra. In Parlamento il capogruppo dei Socialisti e democratici, Iratxe García Pérez, il coordinatore di Renew in commissione Ambiente (Envi), Pascal Canfin, Lena Schilling dei Verdi e persino il popolare Jeroen Lenaers hanno annunciato che chiederanno una modifica del regolamento per ridurre la possibilità di votare a scrutinio segreto. Un tentativo per arginare la possibilità che si riproponga lo stesso schema smontando definitivamente la maggioranza Ursula. La Pérez afferma sfacciatamente: «Abbiamo il dovere di essere trasparenti perché rappresentiamo i cittadini». E aggiunge: «Probabilmente ci sono dei deputati che si vergognano delle decisioni che prendono. Chiedere continuamente il voto segreto non è un esercizio democratico», avverte disperatamente. Attualmente bastano due gruppi per chiedere che si imponga lo scrutinio segreto, esercizio che tuttavia usano in larga parte anche a sinistra. Non pare tuttavia di aver visto Pérez o altri socialisti, verdi e liberali dimenarsi per il voto segreto in occasione dell’immunità di Ilaria Salis. Anche nel caso dell’eurodeputata di Avs fu chiesto il voto segreto, e fu fatto proprio dagli stessi che oggi chiedono di abolirlo: The Left, S&d, Renew e Verdi. Coerenza, d’altronde, fa rima con trasparenza.
A Fontanellato il gruppo Casalasco inaugura l’Innovation Center, polo dedicato a ricerca e sostenibilità nella filiera del pomodoro. Presenti il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, l’amministratore delegato di FSI Maurizio Tamagnini e il presidente della Tech Europe Foundation Ferruccio Resta. L’hub sarà alimentato da un futuro parco agri-voltaico sviluppato con l’Università Cattolica.
Casalasco, gruppo leader nella filiera integrata del pomodoro, ha inaugurato oggi a Fontanellato il nuovo Innovation Center, un polo dedicato alla ricerca e allo sviluppo nel settore agroalimentare. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la competitività del Made in Italy e promuovere un modello di crescita basato su innovazione, sostenibilità e radicamento nel territorio.
All'evento hanno partecipato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, l’amministratore delegato di FSI Maurizio Tamagnini, il presidente della Tech Europe Foundation Ferruccio Resta e il management del gruppo. Una presenza istituzionale che sottolinea il valore strategico del progetto.
Urso ha definito il nuovo centro «un passaggio fondamentale» e un esempio di collaborazione tra imprese, ricerca e istituzioni. Per Marco Sartori, presidente di Casalasco Spa e del Consorzio Casalasco del Pomodoro, l’hub «non è un punto d’arrivo ma un nuovo inizio», pensato per ospitare idee, sperimentazioni e collaborazioni capaci di rafforzare la filiera.
L’amministratore delegato Costantino Vaia parla di «motore strategico» per il gruppo: uno spazio dove tradizione e ricerca interagiscono per sviluppare nuovi prodotti, migliorare i processi e ridurre l’impatto ambientale. Tamagnini, alla guida di FSI – investitore del gruppo – ricorda che il progetto si inserisce in un percorso di raddoppio dimensionale e punta su prodotti italiani «di qualità valorizzabili all’estero» e su una filiera sostenibile del pomodoro e del basilico.
Progettato dallo studio Gazza Massera Architetti, il nuovo edificio richiama le cascine padane e combina materiali tradizionali e tecnologie moderne. I mille metri quadrati interni ospitano un laboratorio con cucina sperimentale, sala degustazione, auditorium e spazi di lavoro concepiti per favorire collaborazione e benessere. L’architetto Daniela Gazza lo definisce «un’architettura generativa» in linea con i criteri di riuso e Near Zero Energy Building.
Tra gli elementi distintivi anche l’Archivio Sensoriale, uno spazio immersivo dedicato alla storia e ai valori dell’azienda, curato da Studio Vesperini Della Noce Designers e da Moma Comunicazione. L’arte entra nel progetto con il grande murale di Marianna Tomaselli, che racconta visivamente l’identità del gruppo ed è accompagnato da un’esperienza multimediale.
All’esterno, il centro è inserito in un parco ispirato all’hortus conclusus, con orti di piante autoctone, una serra e aree pensate per la socialità e il benessere, a simboleggiare la strategia di sostenibilità del gruppo.
Casalasco guarda già ai prossimi sviluppi: accanto all’edificio sorgerà un parco agri-voltaico realizzato con l’Università Cattolica di Piacenza, che unirà coltivazioni e produzione di energia rinnovabile. L’impianto alimenterà lo stesso Innovation Center, chiudendo un ciclo virtuoso tra agricoltura e innovazione tecnologica.
Da sinistra in alto: Piero Amara, Catiuscia Marini, Sergio Sottani e Luca Palamara (Ansa)
Ansa
A Chisinau gli azzurri faticano a sfondare il muro moldavo e sbloccano solo negli ultimi minuti con Mancini e Pio Esposito. Arriva la quinta vittoria consecutiva della gestione Gattuso, ma per la qualificazione diretta al Mondiale si dovrà passare dai playoff di marzo.