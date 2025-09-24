Giacomo Amadori
2025-09-24

Ora nella storiaccia di Pignatone spunta l’intreccio mafia-massoneria

Ora nella storiaccia di Pignatone spunta l’intreccio mafia-massoneria
Giuseppe Pignatone (Ansa)
Secondo i pm di Caltanissetta, i boss da cui la toga comprò la casa in nero erano anche membri di una loggia coperta.
Subscribe
pignatone

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «La condanna di Ciro Grillo e la violenza sessuale secondo il Pd»

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «La condanna di Ciro Grillo e la violenza sessuale secondo il Pd»

Ecco #DimmiLaVerità del 24 settembre 2025. Il nostro Fabio Amendolara commenta la condanna di Ciro Grillo e dei suoi amici e la proposta del Pd sulla violenza sessuale.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

L’Isis rialza la testa: dal Sahel all’Europa, il jihadismo non è sconfitto

L’Isis rialza la testa: dal Sahel all’Europa, il jihadismo non è sconfitto
Getty Images
Dagli arresti in Turchia agli attacchi in Africa, fino ai rischi per l’Europa: l’Isis mostra di essere ancora una minaccia globale. Nonostante le perdite, il gruppo resta attivo grazie a propaganda online e reti locali resilienti.
Continua a leggereRiduci
isis

Il mito dell’Illuminismo ha generato l’odio dilagante per il cristianesimo

Il mito dell’Illuminismo ha generato l’odio dilagante per il cristianesimo
Voltaire (Getty Images)
Il nostro credo, per cui ogni essere umano è uguale, è stato picconato dal dogma della «ragione». Il quale, basandosi su teorie pseudo scientifiche, ha rinvigorito il razzismo e l’idea di superiorità, comune al marxismo.
Subscribe
cristianesimo

«C’è del marciume morale a sinistra: se dissenti per loro sei una minaccia»

«C’è del marciume morale a sinistra: se dissenti per loro sei una minaccia»
Nel riquadro, il filosofo americano Peter Boghossian (Ansa)
Il filosofo Usa Peter Boghossian, paladino del free speech: «I progressisti credono che eliminare l’avversario sia autodifesa. E i social amplificano certe bolle ideologiche».
Subscribe
peter boghossian
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy