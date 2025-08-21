2025-08-21
Appuntamento in Piazza con il consigliere nazionale a Berna, Lorenzo Quadri
La Svizzera al bivio. Con Trump o con l'UE? L’introduzione di un’imposta del 39%, annunciata la scorsa settimana dopo mesi di negoziati, ha colto di sorpresa la Svizzera, che considera gli Stati Uniti il principale sbocco per le proprie esportazioni, tra cui orologi, cioccolato, farmaci e macchinari di precisione. Giovedì, la prima pagina del quotidiano Blick si presentava interamente nera, con in evidenza il numero «39%» in caratteri bianchi e la frase: «Una giornata nera per il nostro Paese». Ne parliamo con Lorenzo Quadri Consigliere Nazionale a Berna.